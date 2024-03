Kampf gegen Krebs: Rapper Presto verstirbt mit nur 31 Jahren

Freunde und Familie von Presto müssen nun Abschied nehmen. Der Deutschrapper, auch bekannt unter seinem bürgerlichen Namen Martin Wenzel, feierte durch diverse Auftritte in dem Battle-Format "Rap am Mittwoch" große Erfolge. Im Jahr 2022 machte der Solokünstler jedoch die besorgniserregende Neuigkeit publik, an Krebs erkrankt zu sein. Nun ist Presto mit nur 31 Jahren an den Folgen seiner Krankheit verstorben!

Das bestätigt unter anderem der Musiker Tierstar Andrez vor wenigen Stunden auf Instagram: "Leider hat seine schwere Krebserkrankung alles durcheinandergebracht. [...] Letztes Jahr musste er wieder ins Krankenhaus und auch wenn er wieder nicht aufgab und wieder weiter tapfer gekämpft hat, wurden alle Möglichkeiten, ihn am Leben zu halten, ausgeschöpft", schreibt der Rapper. Er sei sehr traurig über den Tod Martins – über den Verlust eines "so positiven Menschen".

Auch der ehemalige Fußballverein des Randberliners zollt Martin seinen Tribut: "Vielen Dank, dass wir dich als Freund, Fußballer, aber vor allem als immer aufrichtigen, ehrlichen und tollen Menschen in der Bergfelder Familie haben durften". Er werde niemals in Vergessenheit geraten.

Rapper Presto

Presto im August 2023

Martin Wenzel alias Presto im Januar 2024

