"Fast gestorben": Moderatorin Eva Imhof lag dreimal im Koma!

Eva Imhof (45) redet offen über die schwere Zeit, die hinter ihr liegt. "Ich bin fast gestorben", gesteht die Moderatorin im Gespräch mit Bunte. Nach zahlreichen Schicksalsschlägen sei sie vergangenes Jahr im Hotel Adlon in Berlin zusammen gebrochen: "Ein paar Tage war ich bewusstlos und lag insgesamt dreimal im Koma. Einmal sogar zehn Tage. Mein Körper konnte einfach nicht mehr." Nach dem Zusammenbruch habe sie dann ein Jahr auf der Akutstation in der Psychiatrie verbracht. "Ich leide unter einer posttraumatischen Belastungsstörung. Ich weiß nicht genau, woher es kommt. Aber in den letzten Jahren kam einiges zusammen", berichtet sie.

In den Jahren 2015 und 2016 hatte Eva erst den Verlust ihres Vaters und dann den Tod ihrer besten Freundin Miriam Pielhau (✝41) verkraften müssen. "Danach hätte ich mir dringend eine Auszeit nehmen müssen, habe mich aber stattdessen total in die Arbeit gestürzt", verrät die zweifache Mama. Auch die Trennung von ihrem langjährigen Ehemann Peter Imhof (50) habe negative Auswirkungen auf ihre psychische Gesundheit gehabt: "Es war wahnsinnig viel und natürlich bin ich nach der Trennung in ein Loch gefallen." Doch trotz des Ehe-Aus ist ihr Ex mittlerweile eine wichtige Stütze: "Es ist ein großes Geschenk, wie gut Peter und ich miteinander auskommen, aber es war ein harter Weg. […] Erst meine Krankheit hat uns wieder zusammengeschweißt."

Erst vor Kurzem zeigte sich die 45-Jährige völlig aufgelöst auf Instagram: Tabletten, die sie aufgrund ihrer Erkrankung einnehmen musste, lösten ein starkes Zittern ihrer Hände aus. Nachdem sie eine Tasse ihrer Mutter fallen gelassen hatte, brach sie zusammen: "Und in solchen Momenten denke ich, ich will einfach nicht schwerbehindert sein. Ich will das nicht. Wieso sind andere Leute normal und ich bin schwerbehindert?", schluchzte die Fernsehjournalistin.

Anzeige

Getty Images Peter und Eva Imhof im November 2017

Anzeige

https://www.instagram.com/evaimhof/ Eva Imhof, Moderatorin

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de