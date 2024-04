Nach Ehe-Aus: Die Moderatorin Eva Imhof ist wieder vergeben!

Eva Imhof (45) gibt eine tolle Neuigkeit bekannt! Die deutsche Moderatorin verkündet jetzt voller Freude, dass sie wieder in festen Händen ist. In ihrer Instagram-Story gewährt sie ihren Followern einen Einblick in ihren Urlaub in Portugal – und dabei zeigt sie auch ihre männliche Begleitung. "Mein Freund ist am Pool eingeschlafen", schreibt sie zu einem Foto, das einen bärtigen Mann mit einer Baseballcap auf einer Sonnenliege zeigt. Das Gesicht ihres Liebsten ist jedoch nicht zu erkennen. Wie glücklich Eva im Moment ist, macht sie zudem mit diesen Worten deutlich: "Mein Herz hüpft. Ich bin so dankbar gerade."

Wer genau der neue Mann an Evas Seite ist, ist bislang nicht bekannt. In einem Interview mit Bunte verriet die Journalistin jedoch vor einigen Tagen ein paar Details zu ihrem Mr. Right. "Er ist Dozent an der Uni", erklärte sie und fügte zusätzlich die Kurzfassung ihrer Kennenlerngeschichte hinzu: "Ich habe ihn vor über zwei Jahren über eine Freundin kennengelernt. Er ist immer an meiner Seite. Ich bin ihm sehr dankbar."

Eva hat in Sachen Privatleben schwere Monate hinter sich. Ende 2022 gab die gebürtige Darmstädterin das Ende ihrer langjährigen Ehe mit Peter bekannt. Nach weiteren Schicksalsschlägen brach sie im vergangenen Jahr zusammen. "Ein paar Tage war ich bewusstlos und lag insgesamt dreimal im Koma. Einmal sogar zehn Tage. Mein Körper konnte einfach nicht mehr", berichtete sie gegenüber der Zeitschrift. Daraufhin verbrachte sie rund ein Jahr auf einer Akutstation in der Psychiatrie und kämpfte sich zurück ins Leben.

Michael Kremer / Future Image Eva Imhof, beim RTL-Spendenmarathon

Getty Images Eva Imhof

