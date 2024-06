Nach Zusammenbruch: Eva Imhof musste erneut operiert werden!

Eva Imhof (46) meldet sich mit einem Update zu ihrer Gesundheit zurück! Das vergangene Jahr war kein leichtes für die Moderatorin – nachdem sie 2023 einen Zusammenbruch erlitten hatte, lag sie mehrfach im Koma. In den vergangenen Wochen begab sich Eva erneut in ärztliche Behandlung. "Ich musste gleich zweimal in sehr aufwendigen Operationen am Innenohr operiert werden", berichtet sie jetzt auf Instagram. Dazu teilt sie ein Foto von sich mit einem Verband am Kopf. "Die Schmerzen waren unfassbar krass", schildert die TV-Persönlichkeit. Trotz einer neuen Titanprothese im Ohr verfüge sie jedoch nur noch über 30 Prozent Hörvermögen.

In dieser Woche beginnt für die Wahl-Berlinerin nun endlich die heiß ersehnte Reha. "Es war in der Vergangenheit so mühsam und hart. Ich hoffe, dass in mein Leben noch mal mehr Leichtigkeit einzieht", resümiert sie. 2023 brach Eva unerwartet im Hotel Adlon in Berlin zusammen und wurde schnell mit dem Krankenwagen in die Charité gebracht. In den folgenden Wochen lag sie dreimal im Koma und hätte beinahe ihr Leben verloren, wie sie gegenüber Bunte verriet.

Während all der Strapazen war einer jedoch stets an Evas Seite: ihr neuer Freund! Lange schwieg sie über ihre Beziehung und gab erst vor rund zwei Monaten bekannt, überhaupt vergeben zu sein. Ein Paar sind die Journalistin und der Universitätsdozent jedoch schon seit zwei Jahren. "Er ist immer an meiner Seite. Ich bin ihm sehr dankbar", erklärte sie jüngst gegenüber Bunte.

Anzeige Anzeige

Getty Images Eva Imhof bei einem Event im März 2022

Anzeige Anzeige

Michael Kremer / Future Image Eva Imhof, beim RTL-Spendenmarathon

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Denkt ihr, Eva wird bald noch mehr über ihre gesundheitlichen Probleme erzählen? Ja, das würde mich interessieren! Ich denke, das bleibt privat. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de