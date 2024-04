Neue Liebe: Moderatorin Eva Imhof bestätigt ihre Beziehung

Eva Imhof (45) kann endlich wieder strahlen! Hinter der Moderatorin liegt eine schwere Zeit: Nachdem die Blondine Ende 2022 ihr Ehe-Aus mit Peter Imhof (50) bekannt gegeben hatte, fiel sie danach in ein tiefes Loch und kämpfte gegen ihre Depressionen. Nun scheint sich das Blatt wieder gewendet zu haben. Eva genießt ihren Portugal-Urlaub und enthüllt dabei ein süßes Geheimnis: Sie ist wieder vergeben! "Mein Freund ist am Pool eingeschlafen", schreibt sie in ihrer Instagram-Story zu einem Foto eines bärtigen Mannes mit einer Baseballcap. Sein Gesicht ist dabei nicht zu erkennen. Der Unbekannte scheint die 45-Jährige richtig glücklich zu machen: "Mein Herz hüpft. Ich bin so dankbar gerade."



