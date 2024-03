Keine Unbekannte! Sie ist Oliver Mommsens neue Freundin

Sie beenden ihr Versteckspiel! Nur vier Monate nach seinem Ehe-Aus mit Nikola gab Oliver Mommsen (55) bekannt, wieder in einer Beziehung zu sein. Jetzt verrät der Schauspieler auch endlich, wer die neue Frau an seiner Seite ist: die Moderatorin Katja Runge! Seit Jahren steht sie selbst vor der Kamera und moderiert unter anderem die Fernsehsendung "buten un binnen". Bislang wollte Oliver seine neue Beziehung noch aus der Öffentlichkeit heraushalten, wie er in einem vergangenen Interview mit Bunte erklärte: "Wir kennen uns jetzt schon eine Weile, das lassen wir auf uns zukommen." Doch nun scheint endlich der richtige Zeitpunkt für die beiden gekommen zu sein...

Wie aktuelle Schnappschüsse zeigen, feierten die frisch Verliebten beim Schlittenhunderennen "Baltic Lights" auf Usedom ihr Debüt als Pärchen. Auf einem gemeinsamen Bild, das bei dem Event entstanden ist, wirken die beiden sichtlich glücklich. Dabei lief ihre Kennlernphase etwas holprig – immerhin waren Oliver und seine langjährige Ehefrau Nikola fast 30 Jahre verheiratet. "Das war der Horror. Das war teilweise echt schräg", offenbarte der Tatort-Star bereits gegenüber dem Medium. Ihn habe es Überwindung gekostet, wieder zu flirten und fürs Datingleben bereit zu sein.

Auch Nikola habe Katja bei einem "großen Zusammentreffen" bereits kennengelernt. "Das müssen wir alle jetzt nicht jeden Tag haben, aber auch das bekommen wir bei Bedarf hin", gab Oliver aber damals gegenüber dem Magazin preis. Obwohl er und Nikola getrennte Wege gehen, stehen die beiden weiterhin in regelmäßigem Kontakt – immerhin haben sie zwei gemeinsame Kinder. "Nur weil man sich nicht mehr liebt, muss man sich nicht gleich hassen", so der TV-Star.

Anzeige

Getty Images Nicola und Oliver Mommsen

Anzeige

Getty Images Oliver Mommsen im Sommer 2017

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de