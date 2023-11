"Tatort"-Star Oliver Mommsen und Frau Nikola sind getrennt!

Traurige Nachricht! Der Schauspieler Oliver Mommsen (54) ist für seine Rolle als Tatort-Kommissar bekannt. Die Rolle des Ermittlers Nils Stedefreund spielte er 18 Jahre lang. Mit seiner Ehefrau Nikola ist er seit fast 30 Jahren verheiratet – die beiden haben zwei gemeinsame Kinder. Nun gab der Schauspieler allerdings die Trennung von seiner Ehefrau bekannt. Oliver spricht über die Gründe des Ehe-Aus!

In einem Bunte-Interview äußert sich der Schauspieler über die Hintergründe der Trennung. Bereits vor der Corona-Pandemie habe sich ihre Liebe zu einer tiefen Freundschaft entwickelt. Die Trennung sei allerdings friedlich und ohne Krieg verlaufen. "Nur weil man sich nicht mehr liebt, muss man sich nicht gleich hassen", stellt Oliver fest. Der Weg dahin sei nicht immer einfach gewesen, aber sie hätten es geschafft. Beide seien inzwischen sogar neu vergeben.

Beruflich läuft es immerhin besser für Oliver: In der neuen ARD-Reihe "Mord oder Watt" schlüpft der ehemalige "Tatort"-Kommissar in die Rolle des eitlen TV-Ermittlers Tim Seebach. Seine fiktive Rolle will in Bremerhaven Fälle auf eigene Faust lösen.

Anzeige

Getty Images Oliver Mommsen, Schauspieler

Anzeige

Getty Images Oliver Mommsen, Schauspieler

Anzeige

Getty Images Oliver Mommsen, Schauspieler

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de