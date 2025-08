"Ein Ars*hloch": Serkan Yavuz wettert gegen Abschleppdienst

Realitystar Serkan Yavuz (32) hat aktuell eine regelrechte Pechsträhne mit seinem Auto und macht seinem Ärger auf Instagram Luft. In seiner Story schildert er, was passiert war: Sein Elektroauto blieb liegen, weshalb er den Abschleppdienst rufen musste. Doch der Kontakt mit dem Mitarbeiter des Dienstes gestaltete sich alles andere als angenehm. "Der war aber auch ein Riesenars*hloch", schimpft Serkan. Dieser habe sich nicht nur einige freche Sprüche erlaubt, wie etwa: "Na, haben Sie vergessen zu laden?", sondern sei auch laut geworden, als Serkan versuchte, eine kostengünstigere Lösung für den Einsatz zu finden.

Der Einsatz hätte ursprünglich 330 Euro gekostet, doch der Mitarbeiter des Abschleppdienstes reagierte schroff auf Serkans Versuch zu verhandeln. "Na dann stornieren wir den Auftrag", soll der Mann gesagt und einfach aufgelegt haben. Serkan rief daraufhin zurück und machte klar: "Du legst nicht einfach auf. Wenn ich den Auftrag storniere, dann storniere ich den." Schließlich wandte sich der Realitystar an eine andere Werkstatt, doch hier wurden aufgrund der längeren Anfahrtswege 465 Euro berechnet – eine Summe, die Serkan zusätzlich verärgerte. Als ob das nicht genug wäre, hatte sein frisch repariertes Auto nur einen Kilometer später einen platten Reifen. "Und jetzt habe ich nen Platten nach einem Kilometer fahren – hey, heute läuft es", kommentiert er ein Bild, das seinen kaputten Reifen zeigt.

Und als ob der Ärger mit dem Auto nicht schon genug gewesen wäre, machten Serkans private Sorgen die Woche noch schwerer. Im Podcast "unREAL" sprach er offen über seine Gefühle für Samira Yavuz (31). "Ich vermisse diese Menschen so unglaublich", gestand der Influencer. Die Trennung belaste ihn weiterhin sehr. "Sie ist es. Sie ist die Person, mit der ich wirklich mein Leben teilen will. Hoffentlich wird es irgendwann wieder so sein", gab Serkan ehrlich zu.

Instagram / serkan_yavuz Serkan Yavuz, August 2025

Instagram / serkan_yavuz Serkan Yavuz, Realitystar

Instagram / serkan_yavuz Nova, Samira, Serkan und Valea Yavuz im Mai 2025