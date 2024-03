BBC-Moderator Nick Sheridan (32) stirbt nach dem Joggen

Nick Sheridan stirbt plötzlich im jungen Alter von 32 Jahren. Der Moderator hatte jahrelang bei dem Sender BBC gearbeitet und war dort ein beliebter Star. Doch vor zehn Tagen ereignete sich dann etwas Schlimmes: Der gebürtige Ire brach beim Joggen zusammen – mutmaßlich wegen eines Hirn-Aneurysmas. Er lag danach im Krankenhaus und verstarb am Mittwochabend im Kreise seiner Familie. Der Nachrichtenchef der BBC fand rührende Worte: "Er war ein äußerst talentierter Journalist, Moderator und Autor – und einer dieser seltenen Menschen, die das Leben aller um sie herum besser machen. Witzig, klug, freundlich. Ein liebenswerter Mensch."

Nicht nur der Nachrichtenchef widmete Nick liebe Worte. Selbst der irische Regierungschef Humza Yousaf sprach im schottischen Parlament von dem TV-Star. "Er wird sehr vermisst werden. Viele von uns in diesem Plenarsaal sind sicherlich von Nick befragt worden [...]. Meine Gedanken sind bei seiner Familie, seinen vielen Freunden und auch bei seinen Kollegen", betonte der Politiker.

Nick hatte zu Lebzeiten zahlreiche BBC- und Nachrichtensendungen moderiert. Unter anderem war er ein bekanntes Gesicht bei "Reporting Scotland", "Drivetime" oder auch "The Nine und Seven Days". Über ein Jahrzehnt war er bei dem Sender angestellt – zuletzt widmete er sich aber mehr und mehr dem Scheiben von Kinderbüchern.

Nick Sheridan, Moderator

Nick Sheridan mit seinem Kinderbuch

