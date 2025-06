Tierschützer empört: Anna-Maria Ferchichi verteidigt sich

Anna-Maria Ferchichi (43) sorgt für Diskussionen, nachdem sie ihre Pferde von Dubai nach Deutschland einfliegen lässt – eine Maßnahme, die laut der achtfachen Mutter notwendig ist, da die Sommerhitze in Dubai zu intensiv sei. Die Tiere, die in klimatisierten Ställen untergebracht sind, sollen für die kommenden drei Monate auf einer deutschen Weide entspannen, was Anna-Maria einen stolzen Betrag von 21.000 Euro kostet. Besonders die Tierschutzorganisation Peta äußert Kritik an dem Vorgang. "Wie ich denn Fluchttiere transportiere", beschreibt Anna-Maria die Vorwürfe in ihrem Podcast "Zwischen Dubai und Köln – mit Anna-Maria und Kim".

Die Ehefrau von Musiker Bushido (46) verteidigt ihre Entscheidung entschieden. Sie betont, dass es den Pferden bestens gehe und sie weder vom Flug noch vom Umzug gestresst seien. Im Gespräch mit ihrer Podcast-Partnerin erklärt sie weiter, dass für die Tiere alle nötigen Vorkehrungen getroffen worden seien und die Entscheidung, sie nach Deutschland zu bringen, einzig aus dem Wohlbefinden der Tiere resultiere. "Das ist hier einfach zu warm", erklärt Anna-Maria und weist darauf hin, dass sie die Kritik als unangemessen empfindet. Ihre Tiere kenne sie "besser als irgendjemand sonst", und sie sei sich sicher, dass es ihnen während der gesamten Prozedur gut gegangen sei.

Schon in der Vergangenheit machte Anna-Maria durch ihre Liebe zu Pferden auf sich aufmerksam. Vor ihrem Umzug nach Dubai ließ sie die Vierbeiner ebenfalls einfliegen, um auch in der neuen Heimat reiten zu können. Diese Leidenschaft scheint einen hohen Stellenwert in ihrem Leben einzunehmen, ebenso wie ihre Familienzeit. Seit dem Umzug leben Anna-Maria, Bushido und ihre acht Kinder fernab der deutschen Öffentlichkeit, wobei sie über die sozialen Netzwerke regelmäßig Einblicke in ihr Leben geben. Mit ihren ehrlichen und direkten Worten versteht sie es immer wieder, ihre Fans zu polarisieren und gleichzeitig eine enge Verbindung zu ihnen zu halten.

Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi im Januar 2025

Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi und Bushido, 2025

Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi und Bushido, Juli 2024

