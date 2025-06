Lob von Steven Gätjen: Knossi ist "der geborene Entertainer"

Knossi (38) hat bei der Premiere von "Jurassic World" in Berlin als Interviewer für Furore gesorgt. Zwischen Gesprächen mit Hollywoodstars wie Scarlett Johansson (40) erhielt der Social-Media-Star ein besonderes Lob von Moderator Steven Gätjen (52). In einer Instagram-Story schwärmte Steven: "Also das wisst ihr alle... aber ich liebe diesen Mann! Ich finde du bist so gut, so lustig, so authentisch, so eloquent." Knossi zeigte sich leicht verlegen und fiel ihm ins Wort: "Ja, aber bei eloquent widersprechen dir alle." Doch Steven ließ sich davon nicht beirren und fügte mit Nachdruck hinzu: "Nein! Du bist der geborene Entertainer!"

Für Knossi ist ein solches Kompliment sicher ein großer Karrieremeilenstein, zumal es von einem anerkannten Medienprofi wie Steven kommt. Knossi, der sich als Social-Media-Größe und Entertainer einen Namen gemacht hat, zeigte sich auf der Veranstaltung ganz in seinem Element. Mit seiner humorvollen Art und seinem spontanen Witz konnte er sowohl die prominenten Gäste als auch das Publikum begeistern – ein Talent, das ihm seine stetig wachsende Fangemeinde auf seinen Plattformen sicherlich nicht absprechen wird.

Während Knossi ursprünglich als Streamer im Bereich Gaming bekannt wurde, eroberte er in den letzten Jahren immer mehr Formate sowohl im Fernsehen als auch auf der Bühne. Steven, der selbst eine erfolgreiche Karriere als Moderator verfolgt, trifft mit seinem Urteil über Knossis Entertainment-Fähigkeiten sicherlich den Nerv vieler Fans. Der gebürtige Badener hat durch seine unverwechselbare Art nicht nur eine treue Community aufgebaut, sondern ist auch über die deutsche Social-Media-Welt hinaus zu einer festen Größe in der Unterhaltungsbranche geworden.

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Steven Gätjen und Knossi

RTL / Stefan Gregorowius Jens Knossi Knossalla und Victoria Swarovski, "Das Supertalent"-Moderatoren

Getty Images Steven Gätjen, Moderator