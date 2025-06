Julia Wulf sauer: Sie wurde nicht zum GNTM-Finale eingeladen

Das Finale der Jubiläumsstaffel von Germany's Next Topmodel hat Heidi Klum (52) mit einer großen Reunion ehemaliger Kandidatinnen und Gewinnerinnen gefeiert. Mit dabei waren unter anderem Lena Gercke (37) und Stefanie Giesinger (28), die über den Laufsteg liefen. Doch eine, die gerne dabei gewesen wäre, musste das Event zu Hause vor dem Bildschirm verfolgen: Julia Wulf (30), die in der 11. Staffel antrat, fühlte sich von der Feier ausgeschlossen und äußerte ihre Enttäuschung in ihrer Instagram-Story. Sie fragte ihre Follower: "Warum werde ich nie zu GNTM-Sachen eingeladen? Ich checke das nicht."

Julia verließ die Staffel 2016 aus gesundheitlichen Gründen und erreichte daher nicht das Finale. Trotzdem empfindet sie das Fehlen einer Einladung als persönlichen Affront. Sie vermutet, dass ihr die damaligen Diskussionen mit der Jury heute noch nachhängen könnten. Dabei verweist sie darauf, dass auch andere Kandidatinnen kontrovers ausschieden und dennoch am Jubiläum teilnehmen durften. "Ich habe mich am Ende ein bisschen rausgestritten", erklärte sie, doch das Ausbleiben der Einladung empfand sie als "rausekeln". Besonders schmerze sie, dass selbst Teilnehmerinnen mit niedrigeren Platzierungen aus früheren Staffeln bei der Veranstaltung willkommen waren, während sie nicht berücksichtigt wurde.

Im Jubiläumsfinale von "Germany's Next Topmodel", das die 20 Jahre der Show feierte, waren unter anderem Models wie Simone Kowalski dabei, die trotz kritischer Aussagen über ihre Zeit in der Sendung eingeladen wurde. Julia hat sich seit ihrem Aus bei der Show in der Modelwelt und durch ihre Aktivitäten auf Social Media behauptet. Doch schon damals gab sie zu verstehen, dass sie ihren Weg lieber unabhängig von großen Shows wie dieser gehen möchte.

Anzeige Anzeige

Instagram / juleslw Julia Wulf macht ein Selfie

Anzeige Anzeige

ProSieben/Max Montgomery Moritz, Jannik, Pierre, Zoe, Magdalena und Daniela bei GNTM 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / juleslw Julia Wulf, Model und Social-Media-Star