Aussagen unter Eid wären "riskant": Darum schweigt P. Diddy

In seinem laufenden Prozess hat der angeklagte P. Diddy (55) eine überraschende Entscheidung getroffen: Der Musiker wird nicht in den Zeugenstand treten. Trotz anfänglicher Andeutungen seines Anwalts Marc Agnifilo, dass der Musiker seine Sicht der Dinge schildern wolle, entschied sich das Verteidigungsteam letztlich dagegen. Wie Rechtsexperten gegenüber dem People-Magazin angaben, liegt der Grund für diese Entscheidung in den hohen Risiken, die eine Aussage unter Eid mit sich bringen könnte. P. Diddys Aussagen könnten potenziell in den mehr als 60 noch offenen zivilrechtlichen Verfahren gegen ihn verwendet werden.

Rechtsexperten halten diesen Zug deshalb für taktisch klug. Zuvor hatte P. Diddys Anwalt in der Hulu-Dokumentation "The Downfall of Diddy" angedeutet, der Musikmogul erwäge eine Aussage. "Ich weiß nicht, ob ich ihn vom Zeugenstand abhalten könnte. Er möchte unbedingt seine Geschichte erzählen", sagte er damals. Auch Suge Knight (60), dessen Name im Verlauf des Prozesses mehrfach fiel, ließ keine Zweifel daran, dass er sich eine Aussage von P. Diddy wünschen würde. "Puffy sollte in den Zeugenstand treten, diesen Leuten in die Augen sehen und sagen: 'Das habe ich getan.'", kommentierte er aus dem Gefängnis, wo er derzeit eine langjährige Strafe absitzt.

Stattdessen konzentriert sich die Verteidigung nun darauf, die Motive der Kläger infrage zu stellen. Aussagen über deren angebliche Beweggründe wie "Ruhm, Geld oder Rache" stehen im Mittelpunkt der Strategie, um Zweifel an deren Glaubwürdigkeit zu säen. In den vergangenen Wochen zeigte sich P. Diddy, der zuvor auf unschuldig plädiert hatte, aufmerksam und sichtlich engagiert im Gerichtssaal. Dabei wirkte er nahbar, indem er immer wieder seine Familie, darunter auch seine Mutter Janice, mit Gesten der Unterstützung bedachte.

Anzeige Anzeige

Getty Images P. Diddy, Musiker

Anzeige Anzeige

Collage: Getty Images, MEGA / Xavier Collin / Image Press Agency Collage: Suge Knight und P. Diddy

Anzeige Anzeige

Getty Images Sean "Diddy" Combs, September 2023