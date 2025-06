Nikola Glumac will sich Wohnung in Kim Virginias Nähe suchen

Nikola Glumac (29) und Kim Virginia Hartung (30) sind offiziell getrennt. Nach kurzzeitiger Funkstille scheinen die beiden jetzt zumindest wieder Frieden geschlossen zu haben. Nikola sucht derzeit eine eigene Bleibe in Dubai – und das möglichst nah bei seiner Ex-Freundin. Zuletzt begleitete er Kim bei der Wohnungssuche in eine Gegend, die rund drei Stunden Fahrt entfernt liegt. Dennoch steht für den Realitystar fest: "Wenn Kim tatsächlich herzieht, dann wäre das sogar ein anderes Emirat. Und wenn das so kommt, suche ich mir auch eine Wohnung hier." Die Gegend gefällt Nikola aber schon mal gut, auch wenn es nicht Dubai ist. "Es ist auf jeden Fall richtig, richtig schön hier", schwärmt er in seiner Instagram-Story.

Die Suche nach der richtigen Wohnung fällt Nikola allerdings alles andere als leicht. Das liegt vor allem daran, dass er nicht wie geplant nach einem Liebesnest für sich und Kim sucht, sondern nach einer Junggesellenbude. "Ich war gestern auf Wohnungssuche und habe mir zwei oder drei Wohnungen angeschaut. Irgendwie hat sich das alles richtig komisch angefühlt, so alleine da zu sein und für sich selbst etwas zu suchen", erzählt der gebürtige Serbe seinen Fans. Eigentlich habe er sich das alles ganz anders vorgestellt. Ob ein Liebes-Comeback möglich ist, scheint derzeit aber eher fraglich. Nikola und Kim hatten sich nach großem Drama getrennt – und das, obwohl sie verlobt waren und ein gemeinsames Kind erwarten.

Genau wie Nikola sucht auch Kim eine neue Wohnung, und dabei unterstützt ihr Ex sie fleißig – sehr zum Entsetzen der Community. Sie kritisierten scharf, dass Nikola die Influencerin regelmäßig zu den Besichtigungen kutschierte und danach auch wieder nach Hause brachte. Für den 29-Jährigen ist das aber kein Problem. Viel eher habe er seine Hilfe angeboten. "Ich helfe, weil ich helfen möchte und nicht, weil ich eine Gegenleistung verlange", betonte er vor einem ihrer gemeinsamen Ausflüge. Er habe keine Hintergedanken, sondern wolle Kim einfach nur helfen. Das sei selbstverständlich: "Frauen unterstützen, ist nicht für Jederman(n) was."

Instagram / kimvirginiaa Nikola Glumac und Kim Virginia Hartung im Mai 2025

Instagram / nikola_glumac Nikola Glumac im Juni 2025

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Hartung und Nikola Glumac im März 2025