Christian Wolf war das erste Mal mit seiner Tochter allein

Christian Wolf (30) und Romina Palm (26) sind vor wenigen Wochen Eltern einer Tochter namens Hazel geworden. Komplett allein war der Influencer mit seinem Baby aber noch nie. Wie seine Verlobte auf Instagram ausplaudert, ändert sich das nun jedoch. "Die zwei sind jetzt allein. Also das erste Mal ganz allein", schreibt sie. Dazu teilt die Blondine ein Foto ihres Partners, der mit dem kleinen Mädchen kuschelt.

Zusätzlich wendet sich Christian ebenfalls mit einem Clip an seine Follower und fragt nach Ratschlägen, was er mit seiner Tochter wohl anstellen könnte. "Stripklub?", lacht er sarkastisch in die Kamera. Wenig später gibt es direkt ein Update und der Fitnessfan schreibt: "Hier ist alles gut." Um seine Worte zu untermalen, teilt er ein Selfie mit seinem Wonneproppen im Arm und schaut mit einem schiefen Lächeln in die Kamera.

Neben Hazel ist Christian auch Vater eines einjährigen Sohns, der auf den Namen Noah hört. Der kleine Mann stammt aus seiner früheren Beziehung mit Antonia Elena. Vor der Geburt ihres Kindes trennten sich die zwei jedoch. Wenige Monate später kam der YouTuber schließlich mit Romina zusammen, es folgten die Verkündung ihrer Schwangerschaft und eine Verlobung. Hazel krönte die Liebe der Medienpersönlichkeiten im Mai dieses Jahres.

Instagram / christianwolf Christian Wolf mit seiner Tochter, Mai 2025

Instagram / christianwolf Romina Palm, Hazel und Christian Wolf, Juni 2025

Instagram / rominapalm Influencer Romina Palm und Christian Wolf mit ihrer Tochter Hazel, Mai 2025