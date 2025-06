Ist Eric Dane etwa mit mehreren Frauen gleichzeitig liiert?

Eric Dane (52), bekannt aus Serien wie Grey's Anatomy und Euphoria, hat kürzlich ein verliebtes Paardebüt auf dem roten Teppich gegeben – und zwar mit Regisseurin Janell Shirtcliff. Die beiden zeigten sich am 18. Juni 2025 Hand in Hand auf der Premiere von Erics neuer Serie "Countdown". Doch die Beziehung wirft Fragen auf: Laut einer Entertainment Tonight-Quelle sind die Medienpersönlichkeit und Janell bereits seit über drei Jahren in einer On-off-Beziehung. Gleichzeitig wurde der Serienstar in den vergangenen Monaten vertraut mit der Schauspielerin Priya Jain gesehen, mit der er angeblich nie Schluss gemacht haben soll. Als wäre das nicht genug, ist Eric auch noch mit der Filmdarstellerin Rebecca Gayheart (53) verheiratet.

Wie eine Quelle gegenüber Page Six berichtete, war Priya von dem Pärchenauftritt auf dem roten Teppich völlig überrascht. "Sie haben sich nie getrennt", behauptete der Insider. Geht McSexy also im wahren Leben tatsächlich mit mehreren Frauen gleichzeitig aus? Zumindest meint der Informant zu wissen, dass Priya stark in Erics Leben eingebunden ist – besonders nach seiner ALS-Diagnose im April dieses Jahres. Die beiden hätten sogar Partnertattoos und sie habe regelmäßig in seinem Haus übernachtet, um ihn zu unterstützen. Trotz dieser Verbindung soll Eric jedoch gleichzeitig Janell um Beistand gebeten haben.

Eric lebt darüber hinaus weiterhin in einer komplizierten Ehe mit Rebecca Gayheart. Die Schauspielerin erklärte erst vor Kurzem, dass sie und ihr Mann trotz der Scheidungseinreichung im Jahr 2018 eine enge und freundschaftliche Bindung pflegen. Zusammen erziehen sie ihre beiden gemeinsamen Töchter, Billie Beatrice und Georgia Geraldine und sehen sich weiterhin als Familie. "Wir sind die besten Freunde. Wir sind uns wirklich nahe. Wir sind großartige Co-Eltern", schwärmte sie gegenüber E! News. Hinzu kommt, dass der Scheidungsantrag im März dieses Jahres zurückgezogen wurde.

Getty Images Schauspieler Eric Dane und Janell Shirtcliff, Juni 2025

Getty Images Schauspielerin Priya Jain, Mai 2025

Getty Images Eric Dane und seine Frau Rebecca Gayheart-Dane, Juni 2017