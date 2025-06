Im knappen Look: Hailey Bieber zeigt ihren After-Baby-Body

Im August 2024 wurde Hailey Bieber (28) zum ersten Mal Mama. Von ihrer Schwangerschaft ist heute nicht mehr viel zu sehen. Das beweist das Model jetzt mit einem Selfie aus dem Badezimmer. In ihrer Instagram-Story teilt Hailey die Aufnahme, auf der sie in schwarzem Schlüpfer und einem knappen T-Shirt posiert. Aufgrund der seitlichen Pose ist ihr Shirt ein Stück hochgerutscht und gibt den Blick auf ihren flachen Bauch frei. Offenbar hat die US-Amerikanerin in den vergangenen Monaten einiges dafür getan, wieder in Form zu kommen – und das inspiriert ihre Fans sicher auch.

An ihrem Training nach der Geburt ließ Hailey ihre Follower auch immer wieder teilhaben. Schon kurz nach der Entbindung beeindruckte sie ihre Fans mit ihrem durchtrainierten Körper. In einem Clip im Netz zeigte sie zudem die Übungen, die sie wieder fit machten. Darin zeigte die 28-Jährige sich beim Training auf allen Vieren – um ihre Oberschenkel hatte sie ein Widerstandsband gebunden, das sie mit Kraft auseinanderziehen musste. Um den Schwierigkeitsgrad weiter zu erhöhen, hatte Hailey zudem Gewichte um ihre Knöchel gebunden. Nach getaner Arbeit richtete sie den Blick in die Kamera und reckte die Daumen in die Höhe.

Auch wenn die Geburt ihr zwar ihren kleinen Sohn brachte, scheint Hailey nicht allzu gute Erinnerungen an den Moment zu haben. Im Mai erzählte sie in einem Interview mit Vogue, dass sie während der Entbindung Todesangst hatte. "Ich habe meinem Arzt vollkommen vertraut, aber ich habe wirklich stark geblutet. Menschen sterben an so etwas und der Gedanke geht einem durch den Kopf", erinnerte sich die Ehefrau von Justin Bieber (31). Trotz der Angst habe sie sich aber die ganze Zeit gewünscht, ihr Baby im Arm zu halten. Zeitgleich sollen die Ärzte alles unternommen haben, um die Blutung zu stoppen – und schließlich konnte der kleine Jack Blues gesund das Licht der Welt erblicken.

Instagram / haileybieber Hailey Bieber im Juni 2025

Instagram / haileybieber Hailey Bieber, November 2024

Instagram / haileybieber Hailey Bieber mit ihrem Sohn Jack Blues an Ostern, 2025