Fleißig: Telegram-Gründer Pawel Durow zeugte über 100 Kinder

Die Messenger-App Telegram brachte ihrem Erfinder Pawel Durow (40) ein kleines Vermögen ein. Und offenbar gibt es jede Menge potenzielle Erben. Der Unternehmer ist nämlich seit rund 15 Jahren Samenspender. Dem französischen Magazin Le Point erzählt Pawel jetzt, dass er neben seinen sechs "offiziellen" Kindern um die 100 weitere Kinder durch Samenspende habe. Und der Multimillionär will sich um alle gleichermaßen kümmern. "Sie sind alle meine Kinder und haben alle die gleichen Rechte! Ich will nicht, dass sie sich nach meinem Tod gegenseitig zerfleischen", erklärt er. Zur Spende seines Samens hatte Pawel sich damals allerdings nicht entschieden, um mehr Kinder zu bekommen, sondern um einem Freund zu helfen – so konnte er aber am Ende Paaren aus zwölf Ländern zu Nachwuchs verhelfen.

Sollte Pawel eines Tages versterben, gäbe es vom aktuellen Stand sicher genügend zu erben. Das Vermögen des gebürtigen Russen wird derzeit auf fast 15 Milliarden Euro geschätzt. Allerdings bekommen seine Erben erst nach sage und schreibe 30 Jahren Zugang zu dem Geld. Das ist eine Entscheidung, die Pawel ganz bewusst traf: "Ich möchte, dass sie wie normale Menschen leben, sich selbst aufbauen, lernen, sich selbst zu vertrauen, in der Lage zu sein, etwas zu schaffen und nicht von einem Bankkonto abhängig zu sein." Bis dahin ist allerdings noch Zeit, denn aktuell scheint der 40-Jährige sich bester Gesundheit zu erfreuen.

Pawel gilt mittlerweile als Visionär in der Tech-Branche. Seine App Telegram und sein soziales Netzwerk vk.com sind zwei der beliebtesten Internetdienste Russlands. Ganz weiß ist Pawels Weste allerdings nicht. 2024 wurde er am Flughafen in Paris festgenommen. Der Vorwurf bezog sich auf Telegram, als es auf der Plattform vermehrt zu kriminellen Aktivitäten kam. Zu dem Zeitpunkt wurde ermittelt, ob der Gründer sich aufgrund fehlender Zusammenarbeit mit den Ordnungskräften unter anderem des Drogenhandels und Betrugs mitschuldig gemacht habe. Als Konsequenz versprach Pawel in einem Statement, die Konversationen auf Telegram vermehrt zu moderieren. Tatsächlich gilt Telegram als umstritten, vor allem da die App bekanntermaßen gerne für die Verbreitung von Verschwörungstheorien genutzt wird.

Getty Images Pawel Durow, Gründer von Telegram

Getty Images Pawel Durow in München bei der Digital Life Design Konferenz, 2012

Getty Images Pawel Durow im Pariser Gericht, Dezember 2024

