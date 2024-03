Tschüss Peter Kloeppel! Bei dieser Panne blieb er total cool

Peter Kloeppel (65) ist seit über 30 Jahren eine feste Instanz im deutschen Fernsehen. Nun kündigt der Moderator an, bald dem TV-Geschäft den Rücken zuzukehren. Während seiner langen Karriere sammelte der Journalist viele Erfahrungen, allerdings verlief nicht immer alles reibungslos. 2021 musste er sogar einmal "RTL Aktuell" im Dunkeln moderieren! Nach einem Stromausfall im Studio war der Sprecher plötzlich nicht mehr zu sehen. "Hier ist das Licht ausgefallen! Wir machen einfach mal weiter", erklärte er damals. Der Strom kam auch bis zum Ende der Sendung nicht zurück, doch Peter blieb total cool und half sich einfach mit der Taschenlampe seines Handys aus.

Gerade für dieses Engagement werden ihn seine Zuschauer vermissen. Gemeinsam mit Ulrike von der Groeben (66) wird er Ende August "RTL Aktuell" verlassen. Seine Kollegin ist ihm über die Jahre ganz schön ans Herz gewachsen. "Sie werde ich vermissen. Sie ist viel lauter und lustiger als ich, viel impulsiver", schwärmt der Journalist im Stern-Interview. Doch werden seine Fans nicht auf komplett auf Peter verzichten müssen. "Ab und zu werde ich gerne mal Projekte wie 'Durchleuchtet' machen, aber keine tagesaktuelle Moderationsrolle mehr in den Nachrichten", verrät er.

Statt des Jobs soll für den 65-Jährigen bald die Familie im Vordergrund stehen. Der gebürtige Frankfurter ist mit der Amerikanerin Carol Sagissor verheiratet, mit der er eine erwachsene Tochter hat. Geena Kloeppel lebt als angehende Musikerin in New York. Aus diesem Grund möchte der ehemalige RTL-Chefredakteur in Zukunft mehr Zeit in den USA verbringen. Schon während seiner Karriere hatte RTL auf den Sprecher verzichten müssen, da er seinen Nachwuchs im Big Apple besucht hatte. Die Aufenthalte in den Staaten genießt der TV-Star sehr: "Dort kennen sie mich nur als Peter aus Deutschland – nicht als Fernsehmensch."

RTL Peter Kloeppel und Ulrike von der Groeben

Instagram / geenakaye Peter Kloeppel und Geena Kloeppel

