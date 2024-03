Peter Kloeppel und Ulrike von der Groeben hören bei RTL auf!

Peter Kloeppel sorgt wohl mit dieser Nachricht für einige erstaunte Gesichter – der beliebte RTL-Moderator kehrt dem Sender nach über 30 Jahren den Rücken. Der verkündet der 65-Jährige jetzt im Stern-Interview. "Ende August ist meine letzte Sendung. Ab und zu werde ich gerne mal Projekte wie 'Durchleuchtet' machen, aber keine tagesaktuelle Moderationsrolle mehr in den Nachrichten", erzählt Peter und erklärt weiter: "Ich werde dieses Jahr 66. Ist dann auch mal gut." Bereits in den vergangenen Jahren habe er schon deutlich weniger am tagesaktuellen Geschehen gearbeitet und vermehrt Zeit mit der Familie verbracht. "Das war schön. Jetzt wird es noch schöner", gibt er zufrieden zu.

Doch nicht nur Peter hängt sein News-Mikrofon an den Haken – auch seine langjährige Moderationspartnerin Ulrike von der Groeben wird bald nicht mehr für "RTL Aktuell" tätig sein. "Sie werde ich vermissen. Sie ist viel lauter und lustiger als ich, viel impulsiver. Sie hat immer einen Spruch parat, kennt sich im Sport gut aus. Sie bringt alles mit, was ich nicht so gut kann. Ich freue mich jedes Mal, sie zu sehen", verrät das TV-Gesicht im Interview und fügt hinzu: "Das war mehr als 30 Jahre lang so. Jetzt geht eine Ära zu Ende. Für uns beide.“ Ulrike selbst hat sich bisher noch nicht zu ihrem RTL-Aus geäußert.

Sowohl der gebürtige Frankfurter als auch Ulrike starteten 1985 ihre Karriere bei RTL. Während Peter als Redakteur bei RTL plus im Studio Bonn erste Erfahrung sammelte, fing die 66-Jährige ein Volontariat beim RTL-Hörfunk in Luxemburg an. Vier Jahre später kam die gebürtige Mönchengladbacherin als Sportmoderatorin dann zu "RTL Aktuell", wo sie ab 1992 von Peter als Anchorman unterstützt wurde.

Getty Images Peter Kloeppel im Juli 2017

Getty Images Ulrike von der Groeben im Juli 2011

