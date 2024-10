Peter Kloeppel erlebt Hurrikan "Milton" in Florida hautnah

Peter Kloeppel (66), der ehemalige Nachrichtensprecher und einstige Chefredakteur von RTL, hat in seinem Ruhestand in Florida eine erschreckende Erfahrung gemacht, die er so schnell sicher nicht vergessen wird. Zusammen mit seiner Frau Carol Kloeppel wurde er Augenzeuge von Hurrikan "Milton", der kürzlich über den US-Bundesstaat hinwegfegte und große Zerstörungen hinterließ. "Uns ist nichts passiert, Gott sei Dank. Unser Haus ist solide gebaut", berichtete Peter im Interview mit RTL. In der Nachbarschaft zeigten sich jedoch beträchtliche Schäden, wie umgestürzte Bäume und beschädigte Häuser. Zudem haben sie seither keinen Strom mehr.

In einem Handyvideo an seinen ehemaligen Sender teilte Peter weitere Details über die dramatischen Stunden, die er und seine Frau durchlebten. "Das Auge des Sturms zog genau über uns hinweg. Zunächst heftige Winde, dann völlige Stille für etwa eine Stunde, bevor der Sturm aus der entgegengesetzten Richtung wieder aufkam", erzählte er. Diese einmalige Erfahrung sei gleichermaßen "beeindruckend" wie "angsteinflößend" gewesen. Obwohl ihnen der Schreck noch in den Knochen steckt, sind Peter und seine Frau froh, unversehrt zu sein, und blicken optimistisch in die Zukunft. Er hofft nun, dass der Sturm nicht zu viele Opfer gefordert hat und die Aufräumarbeiten zügig voranschreiten.

Peter beendete 2024 seine Karriere als Chefmoderator von RTL Aktuell. Seit August dieses Jahres lebt der 66-Jährige dauerhaft in Sarasota, Florida, nachdem er zuvor regelmäßig zwischen den USA und Deutschland pendelte, um die Familie seiner Frau zu besuchen. Vor seinem Umzug hatte er sich auf einen entspannten Ruhestand unter Palmen gefreut, doch die Begegnung mit "Milton" zeigt ihm, dass auch das Paradies seine Tücken hat. Nun plant er gemeinsam mit seiner Frau, ihr Zuhause noch besser auszurüsten, um auch für künftige Stürme gewappnet zu sein.

Peter Kloeppel in einem TV-Studio von "RTL"

Getty Images Peter Kloeppel im August 2016

