Warum ist er nur von der Bildfläche verschwunden? Seit vielen Jahren ist Peter Kloeppel (60) das Gesicht der täglichen Nachrichtensendung "RTL Aktuell" – seit mehreren Tagen war der Moderator allerdings nicht mehr in dem Fernseh-Format zu sehen. Fans machten sich daraufhin bereits Sorgen, dass der Fernseh-Star erkrankt sein könnte. Nun gibt der gebürtige Frankfurter Entwarnung: Hinter seiner aktuellen TV-Abstinenz steckt ein ganz anderer Grund!

Der 60-Jährige ist weder erkrankt noch gibt es eine andere schlimme Ursache für seine Abwesenheit – er macht zurzeit schlicht und einfach Urlaub in den USA! Via RTL gab der "Grimme"-Preisträger den Zuschauern Entwarnung und kündigte gleichzeitig ein zeitnahes Comeback an: "Das ist wirklich nett, dass die Menschen sich um mich sorgen. Aber mir geht es tatsächlich sehr gut und ich freue mich, Mitte Mai wieder zurück in Köln zu sein!" Ab 13. Mai wird Peter wieder wie gewohnt vor der Kamera stehen.

Doch warum reiste der 60-Jährige, der bereits mehrere politische TV-Duelle moderierte, in die USA? Dies hatte einen familiären Grund: Peter besuchte seine Tochter Geena Kaye in New York! Die 22-Jährige zog vor einiger Zeit in die Metropole am Hudson River, um dort ihre Karriere als Sängerin und Songwriterin voranzutreiben.

ActionPress Peter Kloeppel in einem TV-Studio von "RTL"

Anzeige

ActionPress Claus Strunz, Sandra Maischberger, Maybrit Illner und Peter Kloeppel vor einem TV-Duell

Anzeige

ActionPress Peter Kloeppel in Hamburg, 2016

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de