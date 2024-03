"Vikings"-Star Alexander Ludwig wird zum zweiten Mal Vater!

Alexander Ludwig (31) und seine Frau Lauren erwarten ihren zweiten Nachwuchs! Das verkünden der "Vikings"-Star und seine Liebste nun mit einem süßen Schnappschuss auf Instagram. Auf dem Foto ist Lauren zu sehen, die ihren runden Babybauch zeigt und in die Linse lächelt. Neben ihr steht Alexander, der ihre gemeinsame Tochter auf dem Arm hat und verdutzt auf die runde Körpermitte seiner Frau starrt. Dazu schreibt die werdende Mama: "Ups. Im Juni kommt ein weiteres Ludwig-Baby und wir könnten nicht aufgeregter sein."

Die Follower der beiden sind über die niedlichen Nachrichten ganz aus dem Häuschen. In den Kommentaren unter dem Beitrag tummeln sich bereits zahlreiche Glückwünsche. "Oh Leute, ich freue mich so sehr für euch", schreibt eine Nutzerin, während ein weiterer Fan kommentiert: "So ist das Leben, Bruder. Glückwunsch. Genieße jede Minute mit ihnen." "Leni wird die beste große Schwester. Ich freue mich so sehr für euch beide", lautet zudem ein dritter Kommentar.

Die Ankündigung kommt rund ein Jahr nach der Geburt ihrer ersten Tochter Leni. Im Mai verkündete Lauren die freudige Nachricht, dass sie zum ersten Mal Mutter geworden ist: "Leni James Ludwig hat sich entschieden, vier Wochen früher als geplant zu kommen", schrieb sie zu einem Pic, auf dem sie gemeinsam mit ihrem Ehemann und ihrem neuesten Familienmitglied posierten. Doch fast wäre der Schauspieler an diesem großen Tag nicht anwesend gewesen. "Alexander war zu Dreharbeiten in einem anderen Bundesstaat und kam gerade noch rechtzeitig zurück", plauderte sie damals aus.

Instagram/alexanderludwig Alexander Ludwig mit seiner Frau Lauren im Februar 2022

Instagram / laurendludwig Lauren und Alexander Ludwig mit ihrer Tochter Leni im Mai 2023

