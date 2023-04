Nackedei! Alexander Ludwig kopiert Babybauchfoto seiner Frau

Alexander Ludwig (30) kann es kaum noch abwarten! Der Schauspieler, bekannt aus Vikings und auch Die Tribute von Panem, darf sich schon bald über Nachwuchs freuen. Gemeinsam mit seiner Ehefrau Lauren erwartet der Kanadier ein gemeinsames Kind – nach drei tragischen Fehlgeburten. Inzwischen steht die Geburt ihres Babys kurz bevor. Diesen Anlass nutzte Alex jetzt aus – und veräppelt seine Frau mit einem Schwangerschaftsfoto der besonderen Art!

Auf seinem Instagram-Profil veröffentlichte der Blondschopf am Donnerstag eine Aufnahme, die zwei Polaroidfotos zeigt. Auf einem davon ist Lauren nackt und mit ihrem runden Babybauch zu sehen – auf dem anderen hingegen posiert Alex hüllenlos in der gleichen Pose! Zu den Bildern schrieb der 30-Jährige frech: "Manchmal weiß ich nicht, wie ich mit diesen Emotionen umgehen soll – ich bin so dankbar, dass meine starke Frau mich in diesen 32 Wochen Schwangerschaft unterstützt."

Lauren ist somit schon in der 32. Woche ihrer Schwangerschaft angekommen. Im Mai soll ihr Knirps das Licht der Welt erblicken – das hatten die werdenden Eltern schon bei der Verkündung ihres Glücks im Februar enthüllt. "Wir könnten nicht glücklicher sein!", hatten sich die Eheleute gefreut.

Anzeige

Instagram / alexanderludwig Lauren und Alexander Ludwig

Anzeige

Instagram / alexanderludwig Alexander und Lauren Ludwig im Februar 2023

Anzeige

Instagram / alexanderludwig Alexander Ludwig mit seiner Frau Lauren

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de