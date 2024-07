"Vikings"-Star Alexander Ludwig ist wieder Papa geworden!

Alexander Ludwig (32) und seine Frau Lauren sind zum zweiten Mal Eltern geworden! Das verkünden der "Vikings"-Star und seine Liebste mit einem süßen Instagram-Beitrag. Darauf zu sehen ist das Neugeborene, das in einem niedlichen Dino-Outfit und einer Kuscheldecke eingemurmelt auf dem Sofa liegt. "Townes Alexander Ludwig – geboren am 12. Juni 2024 um 5:22 Uhr. Er ist alles", schreiben die frischgebackenen Eltern zu dem Schnappschuss. Die Geburt des kleinen Wonneproppens liegt also schon ein paar Wochen zurück.

Dass Alexander und Lauren wieder Eltern werden, verkündeten die beiden ebenfalls auf der Social-Media-Plattform. "Ups. Im Juni kommt ein weiteres Ludwig-Baby und wir könnten nicht aufgeregter sein", schrieben sie im März zu einem Spiegelselfie, auf dem Lauren ihren wachsenden Babybauch präsentiert. Neben ihr steht Alexander, der ihre gemeinsame Tochter auf dem Arm hat und verdutzt auf die runde Körpermitte seiner Frau starrt.

Die Geburt des kleinen Townes macht das Familienglück seiner Eltern perfekt. Seit 2020 sind Lauren und Alexander ein Paar. Dann ging alles ganz schnell: Nur zwei Monate später heirateten die Turteltauben. Danach musste das Paar durch eine schwere Zeit – 2022 hatte Lauren ihre dritte Fehlgeburt. Wenige Monate später überraschten die Eheleute dann aber mit zuckersüßen News: Baby Nummer eins ist auf dem Weg!

Alexander Ludwigs Sohn Townes Alexander Ludwig

Alexander Ludwig, Schauspieler, mit seiner Familie

