Nach Ehe-Aus: Katharina Eisenblut erstattet Anzeige gegen Ex

Katharina Eisenblut (29) und Niko Kronenbitter sind getrennt. Die einstige DSDS-Kandidatin wirft ihrem Ex seit der Trennung vor rund zwei Wochen öffentlich vor, sie belogen und emotional schwer verletzt zu haben. Doch damit ist die Geschichte anscheinend noch nicht vorbei: Jetzt verkündet Katharina, sie habe durch eigene Recherchen und mit der Hilfe anderer einiges herausfinden können. Bei einer Aussprache am letzten Freitag sei die Situation schließlich eskaliert. "Es liegt nun alles einem Anwalt und auch der Polizei vor", berichtet sie auf Instagram. Daher könne sie zu diesem Zeitpunkt leider nicht mehr verraten.

Obwohl sie nicht direkt anspricht, was angeblich zwischen den beiden vorgefallen ist, lässt sie Raum für Spekulationen. So schreibt die Influencerin in einer weiteren Instagram-Story: "Fremdgehen ist kein Fehler, sondern eine Entscheidung!" Eins stehe für die ehemalige Die Alm-Kandidatin fest: Ein Comeback mit ihrem Ex schließt sie kategorisch aus. "Nach Freitag ist es für mich endgültig aus! Das war das Schlimmste, was mir jemals ein Mensch angetan hat", erklärt Katharina.

Seit der Trennung schüttete die Mutter bereits mehrfach ihren Fans im Netz ihr Herz aus. Sie habe den Schlussstrich ziehen müssen, unter anderem weil Niko zu wenig Engagement für ihr gemeinsames Kind zeigen soll. "Mir brennt mein Herz. Meine Seele ist so verletzt und ich kann es kaum in Worte fassen", klagte die Influencerin auf Instagram.

Anzeige

Instagram / katharina_eisenblut_offiziell Katharina Eisenblut, Influencerin

Anzeige

Instagram / katharina_eisenblut_offiziell Katharina Eisenblut und ihr Sohn im Februar 2023

Anzeige

Anzeige

Denkt ihr, Katharina wird bald erzählen können, was passiert ist? Ich denke, das dauer noch... Ich hoffe es! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de