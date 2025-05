Nach Geburt: Katharina Eisenblut will zwölf Kilo abnehmen

Katharina Eisenblut (30) hat sich vier Wochen nach der Geburt ihres Kindes große Ziele gesetzt. In ihrer Instagram-Story zeigt die DSDS-Bekanntheit ihrer Community, wie sich ihr Körper nach der Entbindung verändert hat. Dabei stellt sie klar: "Da muss noch einiges weg, aber es geht auch schlimmer." Während die Sängerin ihr aktuelles Gewicht nicht preisgeben möchte, verrät sie immerhin, dass sie plane, insgesamt zwölf Kilogramm abzunehmen. Mit einer Kombination aus Sport und einer angepassten Ernährung will sie dieses Ziel erreichen.

Um ihren Plan in die Tat umzusetzen, hat sich Katharina Hilfe geholt: Ein Personal Trainer wurde engagiert, der gleich nach dem Start einen ersten Rundum-Check durchführte und ihren Körper ausmaß. Für die zweifache Mama bedeutet das: keine halben Sachen! "Jetzt geht es ans Eingemachte!", verkündet sie motiviert auf Social Media. Der erste Schritt ist also gemacht, und sie scheint fest entschlossen, sich ihre Wunschfigur zurückzuerobern.

Nicht nur in Sachen Sport und Ernährung möchte Katharina die nächsten Monate durchziehen, auch dem Rauchen hat sie abgeschworen. Vor wenigen Wochen fand die Musikerin ein Feuerzeug in der Hosentasche ihres Mannes, der daraufhin gestand, wieder mit dem Rauchen angefangen zu haben. "Das Ding ist, wenn er anfängt, wieder richtig zu rauchen, dann kriege ich auch wieder Bock dazu. Aber das würde ich nicht machen, weil es nicht gut und gesund ist, und ich versuche, ein gutes Vorbild zu sein", erklärte sie in ihrer Story im Netz.

Anzeige Anzeige

Instagram / katharina_eisenblut_offiziell Katharina Eisenblut im Mai 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / katharina_eisenblut_offiziell Dominic, Katharina Eisenblut und ihr Baby

Anzeige Anzeige