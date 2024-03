Pascal Hens schwelgt in Erinnerungen an "Let's Dance"-Reise

Pascal Hens (43), auch bekannt als Pommes, gewann im Jahr 2019 die 12. Staffel von Let's Dance. Bis heute denkt er gern an die Show zurück und spricht in einer aktuellen Folge des Podcasts "Let's Talk About Dance" mit Tänzer Christian Polanc (45) über seine Tanzreise. "In den drei Monaten, die ich mitmachen durfte, was wirklich eine Wahnsinnszeit war, bin ich dem Tanzen näher gekommen", schildert der Ex-Handballer. Der Sportler habe während seiner Teilnahme vieles gelernt und eine erkennbare Entwicklung hingelegt.

Der ehemalige Teilnehmer ist im Laufe der Folgen über sich selbst hinausgewachsen. "Ich kam zu dem Tanzformat 'Let’s Dance' und dachte mir: 'Wow, was soll ich da'", erinnert sich Pascal. Aus der Sportskanone wurde ein echter Profi und er konnte sich am Ende den Pokal mit Tanzpartnerin Ekaterina Leonova (36) sichern. Die Zeit war intensiv und man müsse sich in der Sendung "den Arsch aufreißen", um tänzerisch zu überzeugen, erinnert er sich.

Der 43-Jährige schwingt heute privat nur noch selten das Tanzbein, ist seit seinem Mitwirken aber selbst "Let's Dance"-Fan geworden. "Ich gucke es wirklich jedes Jahr und schaue mir jede Staffel an", erzählt der Handball-Weltmeister. Natürlich hält er sich auch aktuell auf dem Laufenden. Den Kandidaten der diesjährigen Staffel rät er, fleißig zu trainieren und sich nicht zu verstellen. "Authentisch zu sein, ist das Wichtigste, das habe ich auch gemerkt", lautet Pascals Einschätzung.

Getty Images Ekaterina Leonova und Pascal Hens nach ihrem Sieg bei Let's Dance 2019

Getty Images Ekaterina Leonova und Pascal Hens bei Let's Dance 2019

