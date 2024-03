Emotional: Das sind die bisherigen "Let's Dance"-Highlights

Auch in diesem Jahr wagen sich die Stars wieder auf das berühmt-berüchtigte Parkett von Let's Dance. Bereits in seiner 17. Staffel begeistert das beliebte Format das Publikum und sorgt dabei regelmäßig für magische Momente: Von Detlef Soosts (53) tränenreichem langsamen Walzer bis hin zum ersten Contemporary der Staffel. Inzwischen kristallisieren sich sogar die ersten Favoriten heraus. Doch wer von ihnen kann am Ende wirklich den Pokal und den Titel "Dancing Star 2024" mit nach Hause nehmen? Das wird sich in den kommenden Wochen zeigen. Zuvor hat Promiflash schon mal die bisherigen Highlights der aktuellen "Let's Dance"-Staffel zusammengefasst. Alles dazu gibt es wie immer im Video!

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de