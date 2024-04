Christian Polanc begeistert von Ann-Kathrins Contemporary

Hat Christian Polanc (45) etwa einen neuen Favoriten? Ann-Kathrin Bendixen sorgte mit ihrem Contemporary für ganz schön viel Aufsehen. Sie stürzte nicht nur mitten in der Performance mit ihrem Tanzpartner Valentin Lusin (37), sondern hatte auch noch mit einem verrutschten Oberteil zu kämpfen. Trotzdem bekommt die Influencerin viel Lob zugesprochen – es sei sogar ihre beste Leistung bisher gewesen. Tanzprofi Christian Polanc schließt sich dieser Meinung an! "Die [haben] einen wirklich sehr schönen Contemporary getanzt, der mich wirklich abgeholt hat", erzählt er in seinem Podcast "Let's talk about dance". Der Sportler fügt noch begeistert hinzu: "Ich habe wirklich dagesessen und dachte mir: 'Oh Mensch, schön'."

Die Emotionen habe Christian dem Tanzneuling allemal abgekauft. "Ich muss eins sagen: Was für eine coole Socke ist eigentlich Ann-Kathrin?" Besonders lobt der 45-Jährige die einstige 7 vs. Wild-Kandidatin dafür, dass sie den Contemporary trotz des Sturzes und des verrutschten Oberteils durchgezogen hat. Etwas Negatives habe Christian nicht zu sagen. Während es von der Jury zwei Mal sechs Punkte und einmal sieben Punkte gab, hätte der Ingolstädter Ann-Kathrins Leistung ebenfalls mit sieben Punkten belohnt.

Nachdem Ann-Kathrin immer wieder harte Kritik von dem strengen Juror Joachim Llambi (59) hatte einstecken müssen, nahm Christian sie bereits in Schutz und verurteilte den Juroren für seine Wortwahl: "Leider passiert es auch immer wieder, dass Llambi mal das Feingefühl bei seiner letzten Reise in Sibirien vergessen hat." Solch eine Kritik sei nicht hilfreich im Lernprozess der teilnehmenden Stars, wie er zudem in einer früheren Episode seines Podcasts erklärte.

Instagram / christianpolanc Christian Polanc und Christina Hänni

RTL / Stefan Gregorowius Ann-Kathrin Bendixen und Valentin Lusin bei "Let's Dance"

