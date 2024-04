Während "The Eras"-Tour: Taylor Swift plant Familienurlaub!

Kommenden Monat geht es mit Taylor Swifts (34) "The Eras"-Tour endlich weiter. Schon Anfang Mai wird sie nach Europa reisen – und das nicht alleine! Neben ihrem Liebsten Travis Kelce (34), werden sie auch Mama Andrea und Papa Scott tatkräftig unterstützen. Wie The U.S. Sun berichtet, sollen sich Taylor, Travis und ihre Eltern bereits Anfang Mai in Frankreich treffen und sogar bis Ende Mai bleiben. Aber damit nicht genug – auch der Football-Spieler soll seine Familie mit im Schlepptau haben. Die zwei Familien haben sich wohl nach langer Planung dazu entschieden, gemeinsam einen Familienurlaub zu verbringen. So kann sich Taylor zwischen ihren Konzerten im Kreise ihrer Familie nämlich eine kleine Pause gönnen.

Ein Insider verrät dem Magazin, dass sich die Familien schon lange auf die Europareise freuen: "Es ist eine großartige Zeit und Gelegenheit, die Familien des anderen besser kennenzulernen. Sie sind alle sehr aufgeregt. Es ist perfekt, dass alle zusammen als eine Familie dort sein werden." Außerdem sei der Urlaub eine willkommene Abwechslung zu Travis' intensiver Football-Saison und Taylors bisherigen Konzerten. Nach dem Besuch in Frankreich soll die Gruppe unter anderem noch einen Halt in der Toskana und dem idyllischen Schweden machen.

Was auf der großen Reise mit Sicherheit nicht fehlen darf: Taylors straffes Fitnessprogramm. Die "Fortnight"-Interpretin legt nämlich viel Wert auf eine sportliche Auslastung während ihrer Tour. Ihr Personaltrainer erklärte erst vor wenigen Tagen gegenüber Vogue, wie anspruchsvoll der Trainingsplan der Sängerin ist: "Es ist wirklich schwer. Manche Leute würden sich wahrscheinlich übergeben oder müssten sich auf den Boden legen, wenn sie so trainieren würden wie sie."

Getty Images Travis Kelce und Taylor Swift, 2024

Getty Images Taylor Swift in Sydney im Februar 2024

