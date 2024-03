So emotional war die letzte TV-Folge mit Dave Myers (†66)

Emotionaler Abschied von Dave Myers (✝66)! Vor wenigen Wochen erlag der TV-Star seiner Krebserkrankung. Der Engländer und sein Kollege Simon King waren als die "Hairy Bikers" bekannt geworden – die beiden traten in zahlreichen britischen Kochsendungen auf. Nun flimmert die letzte Folge von "The Hairy Bikers Go West" mit Dave über die Bildschirme: Im Laufe der Staffel reiste das TV-Duo entlang der Westküste des Vereinigten Königreichs. "Es war manchmal hart. Ich war die ganze Zeit während der Dreharbeiten in Chemotherapie, es war nicht einfach, aber wir haben es geschafft und das ist ein wunderbares Gefühl", freute sich Dave am Ende der Reise.

Kumpel Simon zollte seinem kranken Freund Respekt: "Wir haben es geschafft, aber was noch wichtiger ist, er hat es geschafft." Schnell wurde der 57-Jährige dann emotional: "Er ist mein Kumpel, aber ich liebe ihn wie ein Familienmitglied, wie einen Bruder und mir fehlen die Worte. Es ist wirklich bemerkenswert, was er getan hat." Am Ende der Sendung wurde noch eine emotionale Nachricht eingeblendet. "In liebevoller Erinnerung an unseren Freund Dave Myers", lautete die Hommage.

Zahlreiche Fans äußerten sich via X zu dem Staffelende und zeigten sich tief berührt. "Unglaublich bewegendes Ende der Serie 'Hairy Bikers Go West'. Ruhe in Frieden, Dave Myers. Er und Simon hatten so eine lebensbejahende Einstellung", lautet ein Kommentar. "Mit Mühe habe ich die letzte Folge 'The Hairy Bikers Go West' gesehen. Zwei wunderbare Freunde, die sich auf dieser letzten Reise gegenseitig unterstützen und wertschätzen. Eine ganze Nation trauert um Dave", schrieb ein weiterer User.

Instagram / hairybikers Simon James King und Dave Myers



