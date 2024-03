"Mein Lieber": Dave Myers Witwe zollt ihm rührend Tribut

Sie schwelgt in Erinnerungen. Dave Myers (✝66) wurde durch die Show "Hairy Bikers" bekannt. 2022 musste der TV-Koch einen Schicksalsschlag hinnehmen – der Brite erkrankte an Krebs. Rund zwei Jahre nach der Diagnose verlor er den Kampf gegen die Krankheit. Sein Kollege Simon King teilte am Donnerstag mit, dass sein guter Freund verstorben ist. Daves Frau zollt ihm jetzt rührend Tribut.

Auf ihrem Facebook-Profil teilte Liliana mehrere Schnappschüsse ihres verstorbenen Ehemannes. Unter einem Bild, das ihn in einem Anzug zeigt, verfasste Daves Witwe folgende Zeilen: "Ruhe in Frieden, mein Liebster. Mein wunderbarer, tapferer Mann! Bis zu unserem nächsten Treffen!" Dave und Liliana gaben sich 2011 das Jawort und lernten sich bei Dreharbeiten in Rumänien kennen und lieben.

Der 66-Jährige hatte sich mit dem Thema Tod auseinandergesetzt. Als er mit Simon Anfang des Monats für die neue Show "The Hairy Bikers: Go West" vor der Kamera stand, sprach er offen darüber. Dave erklärte, dass sich seine Einstellung geändert habe und er zu folgendem Schluss gekommen sei: "Eine Sache, die ich sagen würde, ist, dass man für das Heute leben muss, nicht für das Morgen, denn man weiß nicht, was hinter der nächsten Ecke ist. [...] Lebe für das Heute und mach dir nicht so viele Sorgen."

Anzeige

Getty Images Dave Myers mit seiner Frau Liliana bei den TV Choice Awards, September 2017

Anzeige

Getty Images Dave Myers im Oktober 2018

Anzeige

Instagram / hairybikers Simon James King und Dave Myers, TV-Duo

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de