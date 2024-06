Drei Monate nach Dave Myers Tod: Liliana spürt ihn überall

Es ist drei Monate her, dass "Hairy Bikers"-Star Dave Myers (✝66) den Kampf gegen den Krebs verloren hat. In der ITV-Frühstücksshow "Lorraine" spricht seine Frau Liliana Orzac nun über die Trauer, die sie seitdem empfindet. So meint die gebürtige Bulgarin, dass sie die Anwesenheit ihres verstorbenen Ehemannes immer noch überall spüre – egal, wo sie gerade sei: "Jeder, der jemanden in seinem Leben verliert, vermisst ihn, aber es ist eine andere Ebene, denn wenn ich den Fernseher anschalte, läuft er vielleicht gerade. Im Haus liegen überall Kochbücher. Er ist überall. Es entwickelt sich einfach zu einer wunderschönen Sache."

Liliana erzählt, dass sie den Fernsehkoch zufällig in Rumänien kennenlernte, als er wegen der Dreharbeiten zu "Hairy Bikers" in dem Hotel unterkam, welches sie damals leitete. Danach hielten beide intensiven E-Mail-Kontakt: "Die Juwelen, die er mir am Anfang zuwarf, waren Worte. [...] Nachdem sie in Rumänien fertig waren, reisten sie nach Mexiko, Argentinien, in die Türkei und nach Indien. Alles wunderschöne Orte, und er schickte mir immer diese wunderbaren E-Mails über das Essen, die Menschen, die Kulturen. Ich hatte also diese wunderbaren E-Mails über diese wunderbaren Reisen, und das hat mich einfach fasziniert." Als der Star mit den Dreharbeiten fertig war, trafen sie sich an den Wochenenden an verschiedenen Orten in Europa.

Dave und Liliana heirateten im Jahr 2011. Nach seinem Ableben im Februar postete seine Frau ein paar Schnappschüsse ihres verstorbenen Mannes auf Facebook. Unter einem Bild, das den Strictly Come Dancing-Star im Anzug zeigt, schrieb sie rührend: "Ruhe in Frieden, mein Liebster. Mein wunderbarer, tapferer Mann! Bis zu unserem nächsten Treffen!"

Getty Images Dave Myers mit seiner Frau Liliana bei den TV Choice Awards, September 2017

Getty Images Dave Myers, 2013

