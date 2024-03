Diese Wünsche äußerte Dave Myers (†) für seine Beerdigung

Diese Nachricht schockte die Welt! Am vergangenen Donnerstag wurde bekannt, dass Dave Myers (✝66) an Krebs verstorben ist. Schon seit Mai 2022 hatte der "Hairy Bikers"-Star gegen die tückische Krankheit gekämpft. Mit seinem Tod hatte sich der TV-Star jedoch schon weit vor seiner Krebsdiagnose auseinandergesetzt. In einem Interview aus dem Jahr 2014 sprach Dave bereits über seine konkreten Beerdigungspläne!

"Ich würde ein traditionelles Begräbnis bevorzugen, da ich nicht scharf auf dieses ganze Verbrennungszeug bin", erklärte er im Interview mit Mail Online. "Ich würde zu "The Best is Yet To Come" von den Scorpions hinausgetragen werden, eine gute Rockhymne, die alle aufmuntert", fuhr der Brite fort. Auch was das Essen auf seiner Beerdigung angeht, hatte er schon klare Vorstellungen. "Für die Totenwache werde ich ein Festmahl mit Fleisch- und Kartoffelkuchen und Pommes und ein paar anständigen Weinen vorbereiten", plauderte er aus.

Trotz seiner Krebserkrankung genoss der Moderator sein Leben in vollen Zügen. "Eine Sache, die ich sagen würde, ist, dass man für das Heute leben muss, nicht für das Morgen, denn man weiß nicht, was hinter der nächsten Ecke ist. [...] Lebe für das Heute und mach dir nicht so viele Sorgen", erklärte er in seiner Show "The Hairy Bikers: Go West".

Anzeige

Getty Images Dave Myers, TV-Star

Anzeige

Getty Images Dave Myers im Oktober 2018

Anzeige

Getty Images Dave Myers, TV-Star

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de