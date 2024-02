Kurz vor seinem Tod: So sehr genoss Dave Myers das Leben

Die Trauer ist weiterhin groß. Als die Hairy Bikers waren Dave Myers (✝66) und sein Kumpel Simon King berühmt geworden: Gemeinsam moderierten die Briten zahlreiche Kochserien und begeisterten damit unzählige Fans. Doch vor zwei Jahren machten erschütternde Neuigkeiten die Runde: Dave ist an Krebs erkrankt. Vor wenigen Stunden erlag der TV-Koch schließlich der aggressiven Krankheit. Vor seinem Ableben sprach Dave offen über den Tod...

Erst Anfang des Monats standen die TV-Freunde für die neue Show "The Hairy Bikers: Go West" vor der Kamera. So offenbarte Dave in dem Format, wie sehr sich seine Einstellung zum Leben seit seiner Krebserkrankung verändert hat. "Eine Sache, die ich sagen würde, ist, dass man für das Heute leben muss, nicht für das Morgen, denn man weiß nicht, was hinter der nächsten Ecke ist. [...] Lebe für das Heute und mach dir nicht so viele Sorgen", riet die TV-Bekanntheit und räumte dennoch ein: "Aber Krebs – es gibt nichts, was dich so umhaut wie das." Umso dankbarer zeigte sich Dave und betonte, dass es "gut sei, am Leben zu sein".

Zwar machte Dave kein Geheimnis aus seiner Krebsdiagnose, Einzelheiten wollte er jedoch nicht mit der Öffentlichkeit teilen – und das hatte einen Grund. "Weil dann jeder googelt [...]. Und ich möchte nicht verurteilt werden – noch nicht", erklärte er in einem früheren Interview mit The Guardian.

Dave Myers

Dave Myers

Dave Myers

