Das postete Dave Myers noch unmittelbar vor seinem Tod!

Traurige Gewissheit! Seit Mai 2022 kämpfte Dave Myers (✝66) gegen den Krebs. Doch nun wurde bekannt gegeben: Dave verlor den unerbittlichen Kampf gegen die Krankheit und verstarb im Alter von nur 66 Jahren. Zuletzt ging es dem TV-Star wieder gut genug, um die Arbeit aufzunehmen und zusammen mit seinem guten Freund und TV-Kollegen Simon King ihre neueste Fernsehserie "The Hairy Bikers Go West" zu drehen. Erst gestern teilte das TV-Duo seinen nun letzten gemeinsamen Beitrag in den sozialen Medien!

"Bei ihrem nächsten Abenteuer im Westen erkunden die Biker Merseyside und die Wirral-Halbinsel, einen Ort, der für Dave und Si mit vielen Kindheitserinnerungen verbunden ist", heißt es unter dem Beitrag auf Instagram. Das Bild zeigt das Duo, wie sie eng beieinander im Sonnenschein sitzen und sich anlächeln. In der Episode, die einen Tag vor Daves Tod ausgestrahlt wurde, sprach der Biker gleich zu Anfang über seine Krankheit. "Als man mir sagte, dass ich krank sei, hätte ich nie gedacht, dass ich jemals wieder Motorrad fahren würde", sagte der TV-Star im Vorspann der Folge.

Es werden noch drei weitere Folgen ausgestrahlt, in denen sich die Fans anschauen können, wie die Freunde gemeinsam die Westküste Großbritanniens bereisen – und sich Dave ein letztes Mal an seinem Hobby, dem Motorradfahren, erfreute.

Dave Myers, Hairy Bikers-Star

Simon James King und Dave Myers, langjährige Freunde und Kollegen

Dave Myers, Moderator

