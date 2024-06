Dave Myers (†66) erhält "höchste Auszeichnung" seiner Stadt

Vor drei Monaten musste Lili Orozac von ihrem Mann Dave Myers (✝66) für immer Abschied nehmen. Am 28. Februar verlor der "Hairy Bikers"-Star den Kampf gegen den Krebs. Jetzt zollt seine Heimatstadt Barrow dem TV-Koch den allergrößten Respekt. Für all seine Leistungen zu Lebzeiten wird seiner Witwe nun eine Auszeichnung übergeben. "Wir, der Rat, verleihen David nach seinem Tod die höchste Auszeichnung, die wir vergeben können, und erkennen seine Verdienste für die Gemeinde Barrow dankbar an. Wir applaudieren lautstark für deinen wertvollen und ehrenvollen Dienst und danken dir von ganzem Herzen", heißt es in dem Lobschreiben, das The Mirror vorliegt.

Nicht nur Daves Heimatstadt ehrt den beliebten Fernsehkoch. Laut Angaben von The Mirror versammelten sich am vergangenen Wochenende ganze 20.000 Menschen, um gemeinsam den "Dave Day" zu feiern. In Gedenken an den verstorbenen Moderator fand sogar eine Biker-Parade statt, die von Lili und Daves Co-Star Si King angeführt wurde. Ganze 60 Kilometer legten die Motorradfahrer von London nach Barrow zurück, wo sich bereits Hunderte im Rathaus der Stadt versammelt hatten, um die Kolonne zu begrüßen. "Ich empfinde dies als eine große Ehre! Was für ein stolzer Moment", machte die Witwe des "Hairy Bikers" dankbar deutlich.

Vor wenigen Wochen sprach Lili ganz offen über den Verlust ihres geliebten Mannes. In der ITV-Frühstücksshow "Lorraine" erklärte seine Witwe, dass sie die Anwesenheit des Zuschauerlieblings immer noch überall spüre – egal, wo sie gerade sei. "Jeder, der jemanden in seinem Leben verliert, vermisst ihn, aber es ist eine andere Ebene, denn wenn ich den Fernseher anschalte, läuft er vielleicht gerade. Im Haus liegen überall Kochbücher. Er ist überall. Es entwickelt sich einfach zu einer wunderschönen Sache", erklärte sie emotional.

Dave Myers mit seiner Frau Liliana bei den TV Choice Awards, September 2017

Dave Myers mit seiner Frau Liliana, Oktober 2018

