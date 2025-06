Dieser TV-Kult-Bruder zieht in die "Villa der Versuchung"

Die brandneue Show "Villa der Versuchung" wird bald erstmals ausgestrahlt. Welche Promis mit von der Partie sind, wurde in den vergangenen Tagen nach und nach bekannt gegeben. Nun steht ein weiterer Teilnehmer fest – und auch er wird eingefleischten TV-Liebhabern kein Unbekannter sein. Auf Instagram stellt er sich direkt selbst vor: "Mein Name ist Manfred Ludolf (62). Man kennt mich zum Beispiel aus dem Fernsehen, aus 'Die Ludolfs – 4 Brüder auf'm Schrottplatz', da wurden wir Kult. Ich bin seit fast 25 Jahren im Fernsehen."

Die Fans sind von Mannis Video-Nachricht sichtlich begeistert. "Du bist so cool!" oder "Support für Manni", heißt es unter anderem in der Kommentarspalte des Social-Media-Beitrags. Wie sehr sich die Medienpersönlichkeit freut, Teil der Villa zu sein, betont sie ebenfalls in dem Clip. Mit einem breiten Grinsen und weit aufgerissenen Augen plaudert Manni aus: "Ich wollte zur 'Villa der Versuchung', denn vielmehr ist es eine Herausforderung gewesen – man weiß nicht, was da kommt, weil dieses Format ist neu. Jaha, spannend."

Neben Manni kämpfen auch einige weitere Promis um eine Gewinnsumme von 250.000 Euro: In die Luxusvilla, die eigentlich das komplette Gegenteil ist, wurden auch die Schauspieler Jimi Blue Ochsenknecht (33) und Raúl Richter (38) gelockt. Aber auch einige Reality-TV-Bekanntheiten ziehen ein. Bisher bekannt gegeben wurden Kate Merlan (38), Luigi Birofio (26) sowie drei weitere Ladys aus der Branche: Sara Kulka (34), Georgina Fleur (35) und Jasmin Herren (46).

Instagram / sat.1 Manni Ludolf, TV-Bekanntheit

RTL / Johanna Bollmann Jimi Blue Ochsenknecht, "Are You The One – Reality Stars in Love"-Kandidat 2025

