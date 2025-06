Berühmter Nachname: Bachelor-Felix' Ex ist keine Unbekannte

Felix Stein wird in der kommenden Staffel Die Bachelors zusammen mit Martin Braun nach der großen Liebe suchen. Der Fotograf betritt mit der Datingshow Neuland – und dabei trägt die Mama seines Sohnes einen berühmten Namen. Felix war nämlich mit Avelina Boateng zusammen, der Halbschwester der Fußballprofis Jérôme (36) und Kevin-Prince Boateng (38). Obwohl die beiden kein Paar mehr sind, scheint das Verhältnis aber friedlich zu sein. Wie Felix Bild erzählt, sei es sogar Avelina gewesen, die ihn zu der Sendung ermutigt habe: "Ohne meine Ex hätte ich die Show nicht gemacht. Sie hat mich unterstützt. Für unseren Sohn sind wir ein gutes Team."

Das Sorgerecht für den Kleinen teilen Felix und Avelina sich auf. Dem 32-Jährigen scheint es wichtig zu sein, sein Kind nicht nur alle paar Wochen zu sehen. "Ich sehe meinen Sohn jeden Tag. Er ist kein Trennungskind, das seinen Vater nur am Wochenende sieht. Er wohnt bei uns beiden." Bleibt die Frage, ob auch Avelinas berühmte Brüder eine Rolle in Felix' Leben spielen. Der künftige Rosenverteiler meint: Nein. Er habe weder Kontakt zu den Kickern noch sehe er sie. Einen gemeinsamen Nenner gebe es aber: Sein Sohnemann sei nämlich so oder so ein großer Fußballfan.

Dass sein Papa im TV eine Partnerin sucht, fand Felix' Sohn auch richtig toll. Im Podcast "Sendezeit mit Nura" verriet er, wie ergreifend die Reaktion seines Sprosses war: "Ich glaube, mein Sohn hat mich noch nie so lange umarmt, so eng. Das war schon brutal emotional." Während der Dreharbeiten ist der Fünfjährige aber nicht dabei. Auch sein Co-Bachelor Martin bekam positive Reaktionen von seinen Töchtern. Die Mädchen seien zwar nicht die Zielgruppe der Show, finden es aber sehr aufregend, dass Papa an einer Datingshow teilnimmt. Mit ihren Kindern "Die Bachelors" schauen wollen aber weder Martin noch Felix: Viele Szenen der Realityshow seien nicht für die Kids geeignet.

Instagram / avelinagram Avelina Boateng im Februar 2025

RTL Felix Stein und Martin Braun, "Die Bachelors" 2025

