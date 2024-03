Die Influencerin Elena Larrea verstirbt mit nur 30 Jahren!

Die Influencerin Elena Larrea ist im Alter von gerade einmal 30 Jahren verstorben. Auf Instagram gibt das von der Verstorbenen gegründete Tierheim eine Erklärung ab. "In tiefer Trauer teilen wir mit, dass Elena Larrea, Präsidentin und Gründerin von Cuacolandia, gestern, Dienstag, den 19. März 2024, um 15:30 Uhr an einer Lungenembolie verstorben ist, die durch ein Gerinnsel in ihrer Lunge verursacht wurde", heißt es. Auch ihre Familie bestätigt den Tod der 30-Jährigen auf der Social-Media-Plattform und gedenkt Elenas schweren Herzens. Als Leiterin des Rettungszentrums machte es sich die Influencerin zur Aufgabe, Pferde, Esel und andere misshandelte Tiere zu retten und ihnen ein besseres Leben zu ermöglichen.

Wie zudem unter anderem Mirror berichtet, starb Elena an den Folgen einer Beauty-OP. Nachdem sie sich einem Eingriff unterzogen haben soll, bei dem ihr Fett abgesaugt wurde, erlitt sie ein Blutgerinnsel und starb wenige Tage nach der OP an einer Lungenembolie. Die genaue Ursache des Gerinnsels ist bislang noch nicht bekannt – der zuvor durchgeführte Eingriff scheint jedoch ausschlaggebend gewesen zu sein.

Neben ihrer gemeinnützigen Arbeit war Elena außerdem als Model tätig und auf der Plattform OnlyFans bekannt. Um das Tierheim finanziell zu unterstützen, das nach der Pandemie kurz vor der Schließung stand, wurde sie durch Freunde auf das Erotik-Portal aufmerksam und nutzte das Geld dafür, das Rettungszentrum zu unterstützen. "Ich dachte bereits darüber nach, das Tierheim zu schließen und ein Zuhause für die Pferde zu finden", verriet die Verstorbene laut dem Onlinemagazin damals und fügte hinzu: "Freunde sagten mir: 'Du solltest ein OnlyFans eröffnen, was passiert, wenn du Erfolg hast?' In meiner Krisensituation sagte ich: 'Schau mal, ich werde eines eröffnen und sehen, ob es funktioniert'."

Anzeige Anzeige

Instagram / elenaypunto Elena Larrea

Anzeige Anzeige

Instagram / elenaypunto Elena Larrea

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de