So bemerkte Fernanda Brandao ihre zweite Schwangerschaft

Fernanda Brandao (40) könnte momentan wohl nicht glücklicher sein: Die Sängerin erwartet mit ihrem Verlobten Roman Weber bereits ihren zweiten Nachwuchs. Im Promiflash-Interview verrät die TV-Bekanntheit, wie sie von diesem besonderen Ereignis erfuhr: "Ich hatte plötzlich sehr großen Hunger und fühlte mich etwas müde." Außerdem habe die Brasilianerin eine bereits bekannte Veränderung an ihrem Körper wahrgenommen: "Mein Bauch fühlte sich genauso an wie bei meiner ersten Schwangerschaft, das waren verdächtige Signale, also haben wir einen Test gemacht."

Offenbar ahnte Fernanda nicht nur ihre Schwangerschaft. Auch mit dem Geschlecht ihres ungeborenen Babys sollen die 40-Jährige und ihr Liebster ins Schwarze getroffen haben. Promiflash erzählt sie: "Ja, wir wissen es!" Bei ihrem Töchterchen soll die Musikerin mit ihrer Intuition ebenfalls richtig gelegen haben. "Wir lagen, wie auch schon bei Aurora, richtig mit unserem Gefühl", erinnert sich Fernanda. Ob die Beauty einen Jungen oder ein weiteres Mädchen erwartet, behält sie zum jetzigen Zeitpunkt noch für sich.

Gemeinsam mit ihrem Verlobten Roman darf sich die "Hot Banditoz"-Bekanntheit also schon bald auf weiteren Nachwuchs freuen. Dass die Schönheit in ihrem Privatleben so glücklich ist, war lange Zeit nicht bekannt gewesen. 2019 wurde überraschend publik, dass der ehemalige Popstar wieder verliebt ist. Kurz darauf zogen die Turteltauben auch schon zusammen und Fernanda durfte sich über einen romantischen Heiratsantrag freuen. Schließlich folgte Töchterchen Aurora und bald schon Baby Nummer zwei!

Getty Images Fernanda Brandao, TV-Bekanntheit

Getty Images Fernanda Brandao, Sängerin

