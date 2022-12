Erstes Fest mit Baby: So feiert Fernanda Brandao Weihnachten

Fernanda Brandao (39) feiert mit ihrem Verlobten Roman Weber und Baby Aurora zum ersten Mal Weihnachten zu dritt! Die Hot Banditoz-Sängerin und ihr Partner durften im April dieses Jahres eine kleine Tochter auf der Welt begrüßen –diese wurde übrigens in Lappland geboren. Das Fest der Liebe wird damit für das Paar in diesem Jahr ein ganz anderes sein als zuvor. Fernanda verrät jetzt: So feiert sie das erste Weihnachten mit ihrem Baby!

Im Interview mit Bunte erklärt die 39-Jährige nun, dass bei ihr zu Hause an Weihnachten zwei Kulturen aufeinanderprallen werden. "Bei uns vermischt sich norddeutsche Tradition mit brasilianischem Temperament." Dabei würde ihr Nachwuchs aber den Ton angeben. "Das erste Weihnachtsfest mit unserer Tochter Aurora ist etwas ganz Besonderes", schwärmt die Entertainerin für ihr Töchterchen. Sie freue sich darauf, Weihnachtslieder zu singen, vor der Tür ein Feuer zu entzünden und mit einem Glas Punsch oder heißer Schokolade die Festtagsstimmung zu genießen.

Ob der Influencerin die leckeren Naschereien auf die Hüften schlagen werden? Darum wird sich Fernanda sicherlich keine Gedanken machen müssen. Schließlich hatte sie nach der Geburt in Windeseile 18 Kilo abgenommen, wie sie im September auf Instagram verriet. "Dabei musste ich es langsam angehen lassen, denn ich finde es immer noch sehr herausfordernd, Baby und Trainingspläne unter einem Hut zu kriegen", gestand die ehemalige DSDS-Jurorin.

Instagram / fernanda_brandao Roman Weber und Fernanda Brandao im April 2022 in Lappland

Getty Images Fernanda Brandao im Februar 2020

Getty Images Fernanda Brandao im Jahr 2014

