Vierter Monat: Fernanda Brandao kennt Geschlecht des Babys!

Fernanda Brandao (40) scheint bereits zu wissen, ob sie einen Jungen oder ein Mädchen bekommen wird! Das verrät die Schwangere in einem Interview gegenüber Promiflash. Auf die Frage, ob sie das Geschlecht ihres zukünftigen Kindes kenne, antwortet sie kurz und bündig: "Ja, wir wissen es!" Allem Anschein nach hatte die TV-Bekanntheit schon zuvor ins Schwarze getroffen und erraten, welches Geschlecht ihr Nachwuchs haben wird. "Wir lagen, wie auch schon bei Aurora, richtig mit unserem Gefühl", plaudert Musikerin aus und verrät ebenfalls, wie weit ihre Schwangerschaft fortgeschritten sei: "Ich bin im vierten Monat." Ob Fernanda letztendlich einen Jungen oder ein Mädchen erwartet, behält die Tänzerin dann aber doch für sich.

Dass sie ihre Schwangerschaft öffentlich machte, ist noch ziemlich frisch: Die 40-Jährige enthüllte nämlich erst am Anfang dieser Woche die freudige Neuigkeit, dass Baby Nummer zwei bald kommen wird. "Mein Mann und ich haben uns sehr gewünscht, dass unsere Tochter ein Geschwisterchen bekommt. Aber wir hätten nie gedacht, dass es so schnell passiert!", gab die gebürtige Brasilianerin in einem Gala-Interview preis. Das Hot-Banditoz-Mitglied und ihr Roman begrüßten bereits im April 2022 ihr erstes gemeinsames Töchterchen Aura auf der Welt.

Die Geburt ihrer Kleinen war damals eine echte Herausforderung: Fernanda musste nämlich in der 40. Schwangerschaftswoche notoperiert werden und ihr Baby wurde per Kaiserschnitt auf die Welt geholt. "Wenn wir länger gewartet hätten, wäre ich unnötig in Lebensgefahr geraten", behauptete die Beauty in einem Bunte-Interview. Zu besagtem Zeitpunkt erlitt Fernanda außerdem eine Schwangerschaftsvergiftung, während ihr Partner außerdem mit einer Corona-Erkrankung zu kämpfen hatte. Damals reflektierte die Mutter: "Es wird viel zu selten über Komplikationen in der Schwangerschaft und bei der Entbindung gesprochen!" Daher wünsche sie sich zukünftig mehr Transparenz für dieses Thema.

Instagram / fernanda_brandao Fernanda Brandao mit ihrer Tochter

Instagram / fernanda_brandao Fernanda Brandao und ihr Verlobter Roman

