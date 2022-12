Mit Baby: Fernanda Brandao postet das erste Familienfoto!

Fernanda Brandao (39) könnte im Moment wohl kaum stolzer sein! Vor einigen Monaten sind die ehemalige Hot Banditoz-Sängerin und ihr Verlobter Roman Weber zum ersten Mal Eltern geworden: Im April 2022 erblickte ihr kleines Wunder – eine Tochter – das Licht der Welt. Seither teilte die Musikerin schon den einen oder anderen Einblick in ihr Mama-Leben. Jetzt veröffentlichte Fernanda aber zum ersten Mal ein Familienfoto zu dritt!

Auf ihrem Instagram-Profil teilte Fernanda jetzt einen Schnappschuss, auf dem sie erstmals gemeinsam mit Roman und ihrer kleinen Tochter zu sehen ist: Auf dem Foto posiert das Paar in kuscheligen Strickoberteilen für die Kamera – und dabei halten die beiden total stolz ihr Töchterchen auf dem Arm. Die Kleine ist auf dem Pic in einen niedlichen Overall aus hellbraunem Fleece eingepackt.

Fernandas Fans waren bei dem Anblick der dreiköpfigen Familie ganz hin und weg – sie hinterließen der stolzen Mama zahlreiche Komplimente und Herz-Emojis in der Kommentarspalte! "Diese Händchen", "Wunderbare Frau und Familie" oder auch "So schön", schwärmten beispielsweise drei User auf der Fotoplattform.

Instagram / fernanda_brandao Fernanda Brandao mit Tochter Aurora im August 2022

Instagram / fernanda_brandao Fernanda Brandao im November 2022

Instagram / fernanda_brandao Fernanda Brandao im August 2022

