Nach Notkaiserschnitt: Fernanda Brandao setzt auf Sicherheit

Fernanda Brandao (40) hat in puncto Geburt bisher nicht unbedingt die besten Erfahrungen gesammelt. Im Jahr 2022 kam ihr erstes Kind, ihre Tochter Aurora, zur Welt. Dabei wurde es jedoch brenzlig: Sie erlitt eine Schwangerschaftsvergiftung, eine sogenannte Präeklampsie, und musste sich in letzter Minute für einen Notkaiserschnitt entscheiden. Nun ist der "Hot Banditoz"-Star erneut schwanger und möchte selbstverständlich, dass dieses Mal alles glattgeht. Mit Promiflash hat die Tänzerin über ihren Plan geplaudert. Ein befreundeter Oberarzt aus Hamburg sei ihr behandelnder Arzt – er habe sie bereits bei ihrer ersten Geburt per Telefon unterstützt. Mit ihm fühlt sie sich sicher. Fernanda berichtet: "Das war die einzige Rettung für meine Tochter und mich. Sein Beistand hat mir unheimlich geholfen."

Ursprünglich war ihre Idee damals gewesen, ihr Töchterchen in der Natur zur Welt zu bringen. Für diesen außergewöhnlichen Plan hatte die Brasilianerin sich Lappland ausgesucht. Aufgrund ihrer plötzlichen gesundheitlichen Probleme musste sie schließlich doch im Krankenhaus in Schweden gebären. "Die Erfahrung, die ich in der ersten Schwangerschaft gemacht habe, war echt krass. Es war wirklich haarscharf", berichtet Fernanda gegenüber Gala. Für die Geburt ihres zweiten Babys möchte sie nun lieber in Deutschland bleiben und einen traditionelleren Ansatz wählen.

Mit ihrem Partner Roman Weber ist Fernanda seit 2019 in einer Beziehung. Fix verlobten sie sich und zogen zusammen, bevor ihr Liebesglück von der kleinen Aurora gekrönt wurde. Auch ihr zweiter Nachwuchs sei ein absolutes Wunschkind. Die ehemalige Fußball-WM-Korrespondentin plauderte aus: "Mein Mann und ich haben uns sehr gewünscht, dass unsere Tochter ein Geschwisterchen bekommt. Aber wir hätten nie gedacht, dass es so schnell passiert!"

