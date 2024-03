Charts: Diese Netflix-Hits sind ein Muss für die Ostertage

Das lange Wochenende lädt zu einem gemütlichen Fernsehabend ein! Der Streamingdienst Netflix nimmt regelmäßig spannende Neuheiten in sein Programm auf – von Eigenproduktionen bis hin zu beliebten Klassikern ist alles vertreten. Einige der Serien und Filme schaffen es nun sogar in die Top-10-Listen der beliebtesten Produktionen der Woche. Die Seriencharts werden von "3 Body Problem" mit Eiza González (34) in der Hauptrolle angeführt. Perfekt für die Feiertage ist zudem Platz zwei, das Dokudrama "Testament – die Geschichte von Moses". Dicht dahinter befindet sich die schwarze Komödie "The Gentlemen", die mit ihrer herausragenden Besetzung glänzt: Fans dürfen sich auf Theo James (39) und Kaya Scodelario (32) freuen.

Aber auch mit den beliebtesten Filmen der Woche macht man gewiss nichts falsch. Angeführt wird die Liste von dem dritten Teil von "The Equalizer" und der Netflix-Eigenproduktion "Irish Wish", in der Lindsay Lohan (37) sich wieder einmal in ein Liebesabenteuer stürzt. Ihr Love-Interest wird dabei von You-Star Edward Speleers verkörpert. Die Fortsetzung der Neuauflage von Jumanji mit Dwayne "The Rock" Johnson (51), Jack Black (54) und Karen Gillan (36) lädt ebenfalls zu einem TV-Abend mit der ganzen Familie ein. Auf ihre Kosten kommen aber auch Fantasy-Fans mit dem vierten Platz: Hier befindet sich die beliebte Buchverfilmung "Damsel" mit Millie Bobby Brown (20) in der Rolle der furchtlosen Prinzessin Elodie.

Die Nutzer haben aber noch mehr Grund zur Freude: In diesem Jahr stehen noch so einige Fortsetzungen von beliebten Netflix-Hits in den Startlöchern! Während die dritte Staffel von "Heartstopper" im Herbst erscheinen soll, wird auch mit der neuen Staffel von Outer Banks noch 2024 gerechnet. Auch vom Erscheinen der neuen Folgen von "You" wird noch in diesem Jahr ausgegangen. Die Produktion des Thrillers ist bereits in vollem Gange. Allein das große Finale von Stranger Things lässt noch bis 2025 auf sich warten.

Karen Gillian, Dwayne Johnson und Jack Black in "Jumanji: The Next Level"

Charlotte Ritchie und Penn Badgley in "You"

