Endlich: "You" hat mit Produktion von Staffel fünf begonnen!

Es ist so weit – Fans der Serie "You" können sich freuen! Denn die Produktion der fünften und letzten Staffel hat nun endlich begonnen, wie Netflix in einem offiziellen Statement bestätigt. Passend dazu veröffentlicht der Streamingdienst auch ein erstes Bild im Netz. Darauf zu sehen ist Hauptcharakter Joe Goldberg, der über eine Straße in New York läuft, mit den Händen in den Taschen und einem kleinen Schmunzeln im Gesicht. Gleichzeitig sind Aufnahmen vom Set aufgetaucht. Die Fotos, die People vorliegen, zeigen Schauspieler Penn Badgley (37) in seiner Joe-Garderobe – im schwarzen Mantel mit kastanienbraunem Hemd und blauer Hose sowie in einer roten Pufferjacke mit khakifarbener Beinbekleidung.

Für alle, die vergessen haben, was in der vierten Staffel der Thriller-Serie passiert ist, kommt jetzt eine kleine Wiederholung: "You" erzählt die Geschichte des Buchladenmanagers Joe Goldberg, der in seiner Freizeit zum Serienkiller wird. In Staffel vier lebt er unter dem Pseudonym Jonathan Moore als Professor in England und freundet sich mit einer Gruppe der Londoner Elite an. Währenddessen treibt der sogenannte "Eat the Rich"-Mörder sein Unwesen, der, wie sich herausstellt, Joe selbst ist, sich ihm aber als eine Halluzination in Form von Rhys Montrose zeigt. Am Ende der Staffel sieht man ihn und seine neue Freundin Kate – in die er sich während der Staffel verliebt – wieder in New York, genau dort, wo alles anfing.

Wie Joes Geschichte in der letzten Staffel weitergeht und wie sie vor allem endet, müssen die Fans aber noch abwarten. EinVeröffentlichungsdatum gibt es derzeit nämlich noch nicht. Aber eins ist sicher: Die Zuschauer können es kaum abwarten! Unter dem Beitrag auf Instagram sammeln sich einige Kommentare, die pure Ekstase ausdrücken. "Endlich! Ich bin so aufgeregt", schreibt beispielsweise ein User. Aber auch wenn die Fans sich freuen, sind sie genauso traurig darüber, dass die Serie damit endet. "Ich muss weinen, weil es die letzte sein wird", kommentiert ein weiterer Nutzer.

Courtesy of Netflix Ed Speleers und Penn Badgley in "You"

PictureLux/ActionPress Eine Szene aus der vierten Staffel von "You"

