"NCIS"-Star Sean Murray und seine Frau lassen sich scheiden!

Das ist das Ehe-Aus von Navy CIS-Star Sean Murray (46) und seiner Frau Carrie James Murray! Letztere reichte nämlich am Freitag im Stanley Mosk Courthouse in Los Angeles die Scheidung ein, wie The Blast berichtet. Der Grund für die Trennung ist bisher nicht bekannt, jedoch scheint sie sehr überraschend zu kommen, denn das Paar verbrachte ganze 19 Jahre zusammen. Der Schauspieler und seine Frau lernten sich 2004 kennen und heirateten ein Jahr später im November 2005. Zusammen bekamen die beiden zwei Kinder: Tochter Caitlyn und Sohn River.

Das Paar war bekannt dafür, seine Liebe öffentlich im Netz zu zeigen. Erst im Februar teilte Carrie einen Beitrag auf Instagram, in dem sie und Sean bei einem Pizza-Date zu ihrem Geburtstag zu sehen waren. "Danke, dass du mein Geburtstagsessen zu einem Erfolg gemacht hast", schrieb sie darunter. Und auch in den vergangenen Jahren konnte man ihre Liebe mitverfolgen, so wie zum Muttertag 2020. Dort richtete Sean in einem Post ein paar herzliche Worte an seine Liebste: "Alles Gute zum Muttertag für meine unglaubliche Frau." Selbst zu ihrem 18. Jahrestag merkte man noch nichts von dem baldigen Ehe-Aus. "Ich liebe uns. Ich bin so froh, dass ich zu dieser Halloween-Party gegangen bin", schwärmte Carrie im Netz und markierte ihren Mann.

Die Neuigkeiten ihrer Trennung kommen außerdem, nachdem die beiden erst vor knapp drei Jahren ihr Eigenheim renoviert hatten. Im Jahr 2021 öffneten der Special Agent Timothy McGee-Darsteller und seine Gattin für People die Türen ihres Hauses in Südkalifornien und sprachen liebevoll über das zehnjährige Projekt. In seiner Kindheit sei Sean alle zwei, drei Jahre umgezogen. "Ein Teil von mir sagt also: 'Du hast deinen Platz, deinen Raum, dein Haus mit deiner Familie. Mach es zu deinem'", erklärte er damals. Eine Reaktion zur eingereichten Scheidung gibt es seinerseits aber bislang noch nicht.

Getty Images Sean Murray, Schauspieler

Getty Images Sean Murray im Jahr 2015

