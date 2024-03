Verkehrsunfall: Chance Perdomo verstirbt mit nur 27 Jahren

Chance Perdomo (27) ist ein britischer Schauspieler. Nun verstarb der "Generation V"-Darsteller jedoch überraschend im Alter von 27 Jahren. Laut Deadline verstarb er an den Folgen eines Motorradunfalls, an dem keine weiteren Personen beteiligt waren. Die traurige Nachricht von seinem Tod verkündete seine Familie in einer bewegenden Pressemitteilung. "Seine Leidenschaft für die Künste und sein unstillbarer Appetit auf das Leben waren für alle, die ihn kannten, spürbar – und seine Wärme wird sich in denen fortsetzen, die er am meisten liebte. Wir bitten Sie, den Wunsch der Familie nach Privatsphäre zu respektieren, während sie den Verlust ihres geliebten Sohnes und Bruders betrauert."

Auf Instagram werden bereits die ersten traurigen Stimmen laut. "Es ist so traurig, von seinem Tod zu hören. Er war ein so großartiger Schauspieler!", schreibt ein bestürzter Fan. "Du warst so gut in 'Generation V'. So traurig zu hören, dass du nicht mehr hier bist", lautet ein weiterer Kommentar.

Internationale Berühmtheit erlangte Chance durch seine Rolle als Ambrose Spellman in der Netflix-Serie Chilling Adventures of Sabrina. Ursprünglich hatte er sich für eine Rolle in der Teenie-Serie Riverdale beworben. Das Vorsprechen scheiterte zwar, dennoch überzeugte er mit seiner Leistung: Der Produzent der beiden Serien, Roberto Aguirre-Sacasa, bot ihm dann die Rolle in dem Remake von "Sabrina – Total Verhext!" an.

Instagram / chance_perdomo Chance Perdomo, März 2024

Getty Images Schauspieler Chance Perdomo im Juni 2023

